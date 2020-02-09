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وزيرة الصحة تبدأ جولاتها بالأقصر بتفقد أعمال رفع كفاءة مستشفى الأقصر العام

الأحد، 09 فبراير 2020 10:28 ص
وزيرة الصحة تبدأ جولاتها بالأقصر بتفقد أعمال رفع كفاءة مستشفى الأقصر العام الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
الأقصر – أحمد مرعى

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بدأت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، جولاتهما لتفقد المستشفيات والوحدات الصحية، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، حيث تابعت العمل فى التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمستشفى الأقصر العام، حيث تفقدت أقسام المستشفى المختلفة، ووجهت بسرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير وفقا للجدول الزمنى المحدد، كما حرصت الوزيرة على زيارة المرضى ومراجعة ملفاتهم الطبية للتأكد من تلقيهم الخدمة الطبية على أكمل وجه.

 

كما حرصت وزيرة الصحة خلال تفقدها المستشفى على التحدث والاستماع لآراء المرضى، ووجهت بتوفير أفضل خدمة طبية لهم وفقا لأعلى معايير الجودة، تزامنا مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وفى نهاية جولتها بالمستشفى أكدت على سرعة الانتهاء من أعمال الوجهات وتنسيق الموقع العام قبل شهر مارس المقبل.

 

وقال خالد مجاهد المتحدث الإعلامى لوزارة الصحة، إن مستشفى الأقصر العام يقدم الخدمة الطبية من المستوى الثالث ويضم أقسام الباطنة، والأطفال، والجراحة (عامة، وعظام، وجراحة الفم والأسنان)، ونساء وتوليد، وامراض جلدية، وأنف وأذن وحنجرة، و مبتسرين، وامراض ذكورة، وروماتيزم وتأهيل، وحروق، وأمراض قلب وصدر، ونفسية وعصبية، وجلدية، ومسالك بولية، ورمد وعيون، ورعاية مركزة (عناية قلب CCU & عناية عامة ICU )، وطوارئ، وعلاج طبيعى، وتنظيم الأسرة، وغسيل كلوي، موضحاً أنه طبقاً لخطة التطوير المقترحة للمستشفى فسيتم زيادة عدد الأسرة لتصبح 201 سرير بدلا من 154 سريراً، مضيفاً أنه ستتم زيادة العيادات الخارجية لتصل لـ22 عيادة، و6 غرف عمليات إضافةً إلى غرفة للعمليات الصغرى، و57 سرير عناية مركزة، و30 حضانة، و60 ماكينة غسيل كلوى، وبنك دم تجميعى وصيدلية مركزية، وأشعة ( سينية، مقطعية، متنقلة، إيكو، رنين مغناطيسي، سونار) ، ووحدة مناظير.

 

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهى: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضى، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى يوليو الماضى.

وزيرة الصحة تبدأ جولاتها بالأقصر (1)
 
وزيرة الصحة تبدأ جولاتها بالأقصر (2)
 
وزيرة الصحة تبدأ جولاتها بالأقصر (3)
 
وزيرة الصحة تبدأ جولاتها بالأقصر (4)
 
وزيرة الصحة تبدأ جولاتها بالأقصر (5)
 
وزيرة الصحة تبدأ جولاتها بالأقصر (6)

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