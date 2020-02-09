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والد ضحية هجوم جسر لندن: خطة جونسون لمنع الإفراج المبكر عن المدانين إجراء متسرع

الأحد، 09 فبراير 2020 12:21 م
والد ضحية هجوم جسر لندن: خطة جونسون لمنع الإفراج المبكر عن المدانين إجراء متسرع جاك ميريت
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن ديفيد ميريت، والد ضحية هجوم جسر لندن الإرهابى في نوفمبر، جاك ميريت عامل إصلاح السجون البالغ من العمر 28 عامًا، حذر من أن "الحكومة تفشل في القيام بعملها للحفاظ على السلامة العامة" وأن خطط رئيس الوزراء لاتخاذ إجراء لمنع الإفراج المبكر عن المدانين بتهم إرهابية هو "إجراء متسرع" "يمكن أن يكون له نتائج عكسية".

فى الأسبوع الماضى، أعلنت الحكومة عن خطط للتسريع فى تشريع الطوارئ الذى سيمنع إطلاق سراح المذنبين الإرهابيين دون إجراء تقييم للمخاطر المفاجئة.

ألقى أليكس كارليل، المراجع السابق لتشريع الإرهاب في المملكة المتحدة، شكوك حول ما إذا كان يمكن إجراء تغييرات بأثر رجعي على الأحكام الصادرة بحق ما يصل إلى 224 من المجرمين الإرهابيين الموجودين حالياً في السجن، الوزراء يتوقعون تحديا قانونيا.

وفى حديثه إلى الأوبزرفر، كان ميريت متعبًا ولكن لم يكن متفاجئا من قبل "استجابة الذعر" التى أطلقتها الحكومة، حيث أن ابنه "كرس طاقته لغرض إعادة تأهيل السجناء"، ودعا ميريت إلى توفير تمويل عاجل ومناسب لخدمات السجون لمنع وقوع المزيد من الهجمات.

وقال "إبقاء الناس فى السجن لفترة أطول فى حد ذاته لا يحفظ أي شخص آمن"، "هذا يعني فقط أن [الحكومة] تؤجل معالجة المشكلة: وتبقي على الناس في مكان يربطون فيه بأشخاص آخرين من ذوي العقول المتشابهة ، وربما يقنعون بعضهم البعض بالتطرف ، وهذا ليس بالأمر الجيد إلا إذا تلقوا مساعدة حقيقية لتغيير طرقهم وهناك برامج فعالة لمكافحة التطرف. كما هو الحال ، من تقارير معظم السجون ، نعلم بالفعل أن السجناء يحبسون لمدة 23 ساعة في اليوم ، وهناك القليل جدا في طريق التعليم وإعادة التأهيل. الموارد ليست موجودة."

وأوضحت الصحيفة أن منفذ هجوم ستريثام، الذي نفذه سوديش عمان، 20 عاماً، كان مدانا بارتكاب جرائم إرهابية وكان تحت مراقبة الشرطة بعد إطلاق سراحه من السجن في يناير، طعن عمان ثلاثة أشخاص قبل أن تُقتله الشرطة.

وقال ميريت "إن نسخة الدين الذي يدعي الإرهابيون اتباعها ليس هو ما يعتبره الإسلام شائعًا ، لذلك عليك أن تتساءل لماذا اختار شخص ما في العشرين من عمره هذا المسار". "لا يمكن أن يكون الأمر يتعلق فقط بشخص يبشر بهذه العقيدة الخاصة ؛ يجب أن يكون له علاقة بخلفية حياته وخبراته في الحياة وخبراته في العيش في بريطانيا كرجل آسيوي - ما الذي يدفع شخص ما لقتل أناس أبرياء عشوائيين؟ لا أفهم كيف وصل الناس إلى هذه النقطة خاصة في تلك السن ."

 

 

 


الإرهاب

الاسلاموفوبيا

هجوم جسر لندن

بوريس جونسون

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