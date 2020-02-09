هيئة المساحة: نجرى تدقيق المناسيب لروبيرات محطتى توشكى والسد العالى

كتبت أسماء نصار

قال المهندس علي المنوفى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، إنه يتم استكمال أعمال الرفع المساحي وتدقيق المناسيب لروبيرات محطة توشكي ومنطقة السد العالى. وعرض "المنوفى" تقريرا لوزير الرى عن أعمال حصر أراضي طرح نهر النيل تعظيما للاستفادة من تلك الأراضي، وفى حدود اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بتلك المساحات، وذلك بالتعاون مع باقى الأجهزة المعنية من وزارتي الري ووزارة الزراعة.

من جانبه، قال المهندس حسين جلال، رئيس الهيئة المصرية العامة للسد العالي وخزان أسوان، بإن الإنجازات شملت تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية بتكلفة حوالي 150 مليون جنيه، وتتضمن إعادة تأهيل خزان أسوان القديم، وتنفيذ العديد من الأعمال ضمن الخطة الاستثمارية في مجال استكمال تدعيم السد العالي وخزان أسوان وأعمال تقليل البخر ببحيرة ناصر، والوقاية من تحركات الكثبان الرملية وإحلال وتجديد مرافق ومعدات السد العالي.

واشار "جلال" إلى أن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ العديد من الأعمال ضمن الخطة الاستثمارية في مجال استكمال تدعيم السد العالي، وخزان أسوان ومعالجة الأطماء بالبحيرة وأعمال الوقاية من تحركات الكثبان الرملية وإحلال وتجديد مرافق ومعدات السد العالي.

يذكر أن وزير الرى، أصدر قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة وتحديث مواصفات والأعمال المساحية والخرائط، انتهت من المسودة الأولى لمواصفات الأعمال المساحية والخرائط الطوبوغرافية وسوف يتم مراجعتها بمعرفة مجموعة من الخبراء في مجال المساحة.

وعقدت اللجنة عدة اجتماعات على مدار الفترة الماضية، حيث تم عرض جميع الآراء والاقتراحات الخاصة بالمواصفات والمعايير الفنية المعمول بها على مستوى العالم في صناعة الخرائط واستخدام أحدث أجهزة الرفع المساحي الموجودة، وذلك للوصول لأعلى معدلات الدقة في القياسات وتقليل نسب الخطأ المسموح به لأقل النسب بإستخدام أحدث أجهزة الرصد المساحي العادية أو التي تعمل بواسطة الأقمار الصناعية أو الإستعانة بشبكة المحطات الثابتة الخاصة بهيئة المساحة التي تستخدمها منذ سنوات من خلال 40 محطة منتشرة على مستوى الجمهورية بغرض دعم ومساعدة المهندسين والفنيين في الرفع المساحي في مواقع العمل.