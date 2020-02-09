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هونج كونج تلغى الحجر الصحى على سفينة سياحية بعد تأكد خلوها من كورونا

الأحد، 09 فبراير 2020 11:25 ص
هونج كونج تلغى الحجر الصحى على سفينة سياحية بعد تأكد خلوها من كورونا كورونا
فكتوريا أ ش أ

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 ألغت هونج كونج اليوم الأحد تدابير الحجر الصحي المفروضة على السفينة السياحية "وورلد دريم"، بعد تأكد خلو جميع ركاب السفينة من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقد تم وضع السفينة قيد الحجر الصحي منذ رسوها يوم الأربعاء الماضى، وتشخيص إصابة ثمانية ركاب من بر الصين الرئيسي بفيروس كورونا الشهر الماضي.

وقال مسؤول الميناء ليونج يو هون إنه تم الانتهاء من الفحوصات على جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 1800 فرد قبل الموعد المقرر، وثبت عدم إصابتهم بالفيروس.

وأضاف أنه سيتم إنهاء تدابير الحجر الصحي عن السفينة التي تحمل أكثر من 1800 راكب أغلبهم من هونج كونج، والسماح لكل من على متنها بالمغادرة.

وتابع مسؤول الميناء أنه لا داعي لفحص جميع الركاب، حيث إنهم لم يتواصلوا مع الركاب الثمانية الآخرين الذين كانوا قد تم تشخيص إصابتهم بالفيروس.

يشار إلى أنه تم تسجيل 26 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في هونج كونج التي أغلقت جميع نقاط التفتيش الحدودية تقريبًا مع بر الصين الرئيسي وفرضت حجرًا صحيًا على جميع الوافدين من الصين، في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

فيما ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا القاتل على مستوى العالم إلى 805 أشخاص متجاوزا في شهرين عدد الوفيات التي تسبب بها فيروس سارس، وتجاوزت حالات الإصابة المؤكدة في الصين وحدها 36 ألفا و600 شخص في أقل من شهرين بعد أن ظهر في مدينة ووهان في أواخر ديسمبر الماضي.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن فيروس سارس، الذي انتشر بين عامي 2002 و2003، كان قد تسبب في وفاة 774 شخصا وأصاب 8100 آخرين في 26 دولة خلال ثمانية أشهر، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وكان 45 بالمئة من إجمالي المصابين بسارس في الصين.

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين صباح الأحد إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا فى بر الصين الرئيسى وصل إلى 811 حالة بانتهاء يوم السبت ، بزيادة 89 حالة عن اليوم السابق. وأعلن إقليم هوبى بؤرة تفشى الفيروس عن 81 حالة وفاة يوم السبت، وفى أنحاء بر الصين الرئيسى كانت هناك 2656 حالة إصابة جديدة مؤكدة يوم السبت ليصل إجمالى عدد المصابين حتى الآن إلى 37198 حالة.

 

 


فيروس كورونا

السارس

هونج كونج

كورونا

سفينة سياحية

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