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هروب منفذ الهجوم على المركز التجارى فى تايلاند

الأحد، 09 فبراير 2020 12:30 ص
هروب منفذ الهجوم على المركز التجارى فى تايلاند مطلق النار
وكالات

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استطاع منفذ الهجوم على مركز تجارى فى تايلاند الهروب، بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، ومقتل 20 شخصا، وقالت وسائل إعلام محلية، إن منفذ الهجوم هو جندى، أطلق النار أولا على وحدته العسكرية، ثم من داخل المركز التجارى، وأعلنت وزارة الدفاع التايلاندية، أن وحدات من القوات الخاصة اقتحمت المركز التجارى، وأخلت مئات الأشخاص منه.

وسبق هروب منفذ الهجوم، سماع عدة طلقات نارية من المركز التجارى، الواقع فى شمال شرق تايلاند، حسب شهود عيان لوكالة رويترز.

واقتحمت الشرطة وجنود من الكوماندوز، مركز التسوق التايلاندى، حيث كان جندى فى حالة من الهياج وساعدت مئات الأشخاص على الفرار.

وقال المتحدث لـ"رويترز": "ضباط الشرطة والجنود يتعاونون وساعدوا فى إجلاء مئات الأشخاص من داخل المركز التجاري". "من غير المعروف عدد الذين ما زالوا فى الداخل."

وأضاف أن المسلح المشتبه به لا يزال داخل مبنى 21 فى ناخون راتشاسيما.

وقال مسؤول فى مركز خدمات الطوارئ فى تايلاند قبل قليل إن عدد ضحايا إطلاق النار، الذى وقع اليوم السبت، فى شمال شرق البلاد، ارتفع إلى 17 قتيلا.

ووفقا لصحيفة "بانكوك تايمز"، قال المسؤول إن هناك "17 حالة وفاة  و14 جريحا".

وكان متحدث باسم الشرطة فى تايلاند قد أعلن، اليوم السبت، أن جنديا تايلانديا دخل فتح نار، فى ناخون راتشاسيما شمالى شرق بلاد، مما أسفر عن إصابة ومقتل عدد من الأشخاص.


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