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نيابة الشرقية تصرح بدفن تلميذ صدمته سيارة أثناء خروجه فى الفسحة لإحضار سندوتش

الأحد، 09 فبراير 2020 04:20 م
نيابة الشرقية تصرح بدفن تلميذ صدمته سيارة أثناء خروجه فى الفسحة لإحضار سندوتش جثه - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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صرحت نيابة منيا القمح، برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بدفن جثة التلميذ "مصطفى عبد العال" 11 سنة بالصف الخامس الإبتدائى، الذى لقى مصرعه اليوم، بعد أن صدمته سيارة أثناء الخروج من الفسحة فترة اليوم الدراسى.

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوفاة "مصطفى ع م" 11 سنة بالصف الخامس الإبتدائى، مقيم قرية أبوطوالة، أثناء خروجه من المدرسة صدمته سيارة محملة بماتور مياه.

وتبين من الفحص المبدئى، أثناء خروج التلميذ من المدرسة فترة الفسحة لإحضار سندوتش من المنزل، صدمته السيارة أمام منزله وتوفى فى الحال.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس المباحث، وبالتنسيق مع العقيد محمود مرسي، مأمور المركز من ضبط قائد السيارة والتحفظ على السيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته لنيابة منيا القمح، للتحقيق برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وقال رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، اليوم، إنه تم فتح تحقيق من جانب إدارة منيا القمح التعليمية، فى واقعة مصرع تلميذ بالصف الخامس الإبتدائى، بمدرسة أبوطوالة للتعليم الأساسى، أثناء خروجه فترة الفسحة لإحضار سندوتش.

وأضاف وكيل الوزارة، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن التلميذ خرج لإحضار سندوتش من منزله وصدمته السيارة أمام المنزل، وإن التحقيق من قبل الشئون القانونية يجرى حاليا مع إدارة المدرسة، وأعرب عن خالص تعازيه لأسرة التلميذ.

 
يذكر أنه إلتزم مليون و133 ألف طالب وطالبة على مستوى 20 إدارة تعليمية فى 3060 مدرسة على مستوى محافظة الشرقية، فى اليوم الأول من النصف الدراسى الثاني، وأكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم انه وتم التنبيه على مديرى الإدارات التعليمية بضرورة تهيئة الأجواء الملائمة أمام الطلاب وتجهيز الكتب الدراسية ومراعاة سد العجز بالمدارس وتوفير المطهرات والمنظفات والتهوية الجيدة للحد من الأمراض المعدية مع نشر الإجراءات الوقائية فى لوحة الإعلانات المدرسية للحفاظ على الصحة العامة الطلاب .

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