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نميرة نجم: الإرهاب واللاجئون والتجارة الحرة أبرز موضوعات جلسات القمة الأفريقية

الأحد، 09 فبراير 2020 01:44 م
نميرة نجم: الإرهاب واللاجئون والتجارة الحرة أبرز موضوعات جلسات القمة الأفريقية نميرة نجم
كتبت - هناء أبو العز

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صرحت السفيرة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى بأن أبرز القضايا والموضوعات المعروضة على جدول أعمال جلسات القمة المغلقة لرؤساء الدول الأفريقية فى دورتها 33 المنعقدة صباح اليوم فى مقر المنظمة بأديس أبابا وعلى مدى يومين، هى بحث تقريرى مجلس السلم والأمن الأفريقى عن أنشطته وعن تنفيذ خارطة الاتحاد الأفريقى للخطوات العملية نحو إسكات البنادق فى أفريقيا بحلول عام 2020 ، وتقرير عبد المجيد طبون رئيس الحزائر المعنى بقضية مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف فى أفريقيا.

 

وقالت إن من أبرز الموضوعات أيضا تقرير لجنة الاتحاد الأفريقى رفيعة المستوى المعنية بليبيا برئاسة دينيس ساسو نجيسو رئيس جمهورية الكونغو ، تقرير ماكى سال رئيس السنغال رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيباد ، وتقرير لجنة العشرة المعنية بإصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة برئاسة يوليوس مادا بيو رئيس سيراليون ، وتقرير محمد السادس ملك المغرب عن متابعة إنشاء المرصد الأفريقى للهجرة فى المغرب ، وتقرير تيودور أوبيانج مباسوجو رئيس غينيا الاستوائية عن موضوع عام 2019 النزوح القسرى والهجرة، وتقرير عبد الفتاح السيسى رئيس مصر المعنى بإعادة الأعمار والتنمية فى مرحلة بعد النزاعات، وتقرير إدجار شاجوا لونجو رئيس زامبيا عن إنهاء زواج الأطفال فى أفريقيا، وتقرير سيريل رامافوسا رئيس جنوب أفريقيا المعنى ببرنامج رصد الإيدز فى أفريقيا ، وتقرير روش مارك كرستيان كابور رئيس بوركينا فاسو المعنى بالقضاء على تشويه الأعضاء التناسليةً للنساء .


وأضافت السفيرة فى بيان لها أن جدول أعمال القمة يشمل بحث واعتماد مشاريع الصعوك القانونية ، أبرزها مشروع برتوكول المنقح بشأن العلاقات بين الاتحاد الأفريقى والمجموعات الاقتصادية الإقليميةً، ومشروع النظام الأساسى لإنشاء المرصد الأفريقى للهجرة ، ومركز العمليات القارى فى الخرطوم ، والمركز الأفريقى للدراسات والأبحاث المتعلقة بالهجرة، والمرصد الأفريقى للهجرة ،والآلية الأفريقية للمراجعةً المتبادلةً بين الأقران .


وأكدت السفيرة أن الرئيس الرواندى بول كجامى سيقدم فى نظرة عامة تقرير عن الإصلاح المؤسسى للاتحاد ، وسيعرض موسى فكى محمد رئيس المفوضية تقرير أخر عن تنفيذ الإصلاح المؤسسى للاتحاد .


وأشارت إلى أن رئيس النيجر محمد أوسوفو سيقدم تقرير عن منطقة التجارة الحرة الأفريقية .


ولفتت إلى أن قمة الرؤساء ستقوم بالبت فى ترشيح قاض أفريقى على مقعد فى محكمة العدل الدولية والتى يتنافس عليه ثلاثة دول هى أوغندا ، ونيجيريا ، و رواندا.

 


نميرة نجم

القمة الافريقية

الارهاب

التجارة الحرة

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