نائب محافظ الغربية ووفد الإنتاج الحربى فى زيارة لمصنعى تدوير القمامة بالمحلة

الغربية – عادل ضرة

قام الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، ووفد وزارة الدولة للإنتاج الحربى بزيارة ميدانية لمصنعى تدوير القمامة بالمحلة الكبرى ودفرة، لتحديد آليات التطوير على أرض الواقع لتشغيل المصانع بكافة طاقتها لكى تستوعب كميات القمامة المتولدة يومياً.

وخلال الزيارة، وجه نائب المحافظ بتكثيف أعمال نقل التراكمات التاريخية بمصنع المحلة إلى المدفن الصحى بالسادات بالتوازى مع أعمال صيانة الخطوط والمعدات بالمصنع.

يذكر أن مستهدف إضافة خط تدوير جديد بمصنع المحلة الكبرى بتكلفة 87 مليون جنيه لزيادة طاقته الإستيعابية اليومية ، مشيراً إلى أهمية سرعة صيانة كافة المعدات الموجودة بالمصنع للإستفادة منها.

كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد ناقش أهمية التنسيق المتبادل بين المحافظة ووزارة الدولة للإنتاج الحربى لسرعة إنهاء أعمال تطوير مصنعى تدوير القمامة بالمحلة ودفرة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا، بوفد وزارة الدولة للإنتاج الحربى بحضور اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.

وخلال اللقاء؛ وجه محافظ الغربية بسرعة إعادة تشغيل مصنع التدوير بالمحلة الكبرى لكى يستوعب كميات القمامة المتولدة يومياً والعمل على إنهاء إجراءات توريد معدات النظافة للمحافظة.

ومن جانبه، أشار نائب المحافظ أن النهوض بمنظومة النظافة بالمحافظة ضمن مخططات العمل الرئيسية خلال الفترة الحالية.

كما تطرق اللقاء إلى مخططات تطوير محطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم بطنطا المتوقفة عن العمل، وذلك في إطار الحرص على تنمية الثروة الداجنة بالمحافظة وتحقيق الإكتفاء من البيض ولحوم الدواجن.