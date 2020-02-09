نائب محافظ الدقهلية يحيل فرد أمن بمستشفى نبروه للتحقيق.. صور

الدقهلية شريف الديب

أكد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، ضرورة تهيئة مناخ جيد وبيئة نظيفة للمرضى، وحسن المعاملة فى المقام الأول وتقديم كافة الخدمات الطبية وصرف الأدوية والمستلزمات لجميع المرضى .جاء ذلك خلال زيارة الشيخ لمستشفى طلخا ونبروه مساء اليوم فى جولة تفقدية لمركزى طلخا ونبروه .جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته المحافظة مساء اليوم الأحد.

وتفقد نائب المحافظ خلال زيارته مستشفى طلخا قسم الجراحة والعناية المركزة ومعامل التحاليل والصيدلية وقسم الباطنة وحضانات الأطفال، وأيضا تفقد أعمال التوسعات الجديدة الجارية بالمستشفى، ووجه لمدير المستشفى بسرعة الانتهاء من أعمال التوسعات بالمستشفى لدخولها الخدمة لتقديم الرعاية الطبية للمرضى، كما طالب مدير المستشفى بسرعة صيانة طفايات الحريق ومراجعة نظام الحريق بالمستشفى مع الحماية المدنية، بالإضافة إلى صيانة جميع دورات المياه بصفة دورية والاهتمام بالنظافة العامة بجميع أقسام المستشفى .

وتفقد هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، خلال زيارته لمستشفى نبروه غرفة الإفاقة وقسم الأشعة العادية والمقطعية وبنك الدم التجميعى وقسم الغسيل الكلوى والعناية المركزة واطمأن على صحة المرضى، واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم، وقرر إحالة أحد أفراد الأمن بالمستشفى للتحقيق لمعاملته غير الجيدة لأحد المرضى المترددين على قسم الغسيل الكلوى، وأكد أهمية حسن التعامل مع المريض مهما كانت الظروف وطالب مدير المستشفى بمتابعة صيانة بعض طفايات الحريق منتهية الصلاحية ومراجعة نظام الحماية المدنية داخل المستشفى، والحفاظ على النظافة العامة بالمستشفى وأشاد بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى وفى مقدمتها إنشاء قسم عزل بالمستشفى لعزل أى مريض يشتبه في إصابته بأى فيروس .

كما وجه هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، نائب رئيس مركز ومدينة طلخا برفع جميع الاشغالات ونقل الباعة الجائلين بشارع صلاح سالم ورفع مخالفات البناء من جانبى طريق المقابر .وقام نائب المحافظ بجولة تفقدية سيرا على الأقدام بشوارع مدينة نبروه والتقى عدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ووعد بدراستها وحلها وأكد أن مكتبه مفتوح للجميع وطالب نائب رئيس المدينة بمتابعة رفع تجمعات القمامة بالشوارع أولاً بأول وتكثيف الورديات وإزالة الإشغالات.



جانب من زيارة نائب محافظ الدقهلية لمستشفى طلخا ونبروه



جانب من زيارة نائب محافظ الدقهلية لمستشفى طلخا ونبروه



جانب من زيارة نائب محافظ الدقهلية لمستشفى طلخا ونبروه



جانب من زيارة نائب محافظ الدقهلية لمستشفى طلخا ونبروه



جانب من زيارة نائب محافظ الدقهلية لمستشفى طلخا ونبروه



جانب من زيارة نائب محافظ الدقهلية لمستشفى طلخا ونبروه



جانب من زيارة نائب محافظ الدقهلية لمستشفى طلخا ونبروه



جانب من زيارة نائب محافظ الدقهلية لمستشفى طلخا ونبروه