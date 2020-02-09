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مياه البحر الأحمر تنظم ندوات توعية بالمشروعات القومية للعاملين

الأحد، 09 فبراير 2020 03:38 م
مياه البحر الأحمر تنظم ندوات توعية بالمشروعات القومية للعاملين جانب من التوعية بالمشروعات القومية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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نظمت إدارة العلاقات العامة والتوعية بالتنسيق مع إدارة التدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر ندوات توعية داخلية للعاملين بجميع فروع الشركة للتعريف بإنجازات الدولة وإبراز حجم العمل بالمشروعات القومية التى يتم تنفيذها بمختلف المحافظات وتأثيرها المباشر وغير المباشر على المواطن.

واكدت الشركة فى بيان لها أن تم عرض أفلام وثائقية توضح حجم المشروعات القومية التى تمت خلال الآونة الأخيرة حيث شهدت مصر تعدد فى إقامة المشروعات القومية الكبرى مما يؤدى الى نهضة حقيقية على كافة الأصعدة مما يضع مصر على طريق التنمية .

كما تم إلقاء الضوء خلال الندوات التى تم تنفيذها على حجم المشروعات التى تم تنفيذها فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وقامت الشركة من قبل بتنظيم جلسات وورش عمل لإدارات التوعية بجميع الشركات التابعة لها على مستوى الجمهورية لنشر المشروعات القومية وكيفية التعامل مع الشائعات التى يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى أول أمس الجمعة عم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بالمنطقة الثالثة والسادسة بالقصير بتكلفة 20 مليون جنيه .

وناشدت أهالى المنطقة الربط على شبكة المياه الجديدة  حتى تتمكن الشركة من ضخ المياه للشبكة الجديدة بشكل منتظم حيث سيتم إلغاء شبكة المياه القديمة فور تشغيل شبكة المياه الجديدة .

وقال المهندس محمد عيسى القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة إن عمليات الإحلال والتجديد تستهدف تنفيذ شبكات مياه مطابقة للمواصفات الصحية لضمان جودة مياه الشرب التى يتم ضخها للمواطنين.


البحر الاحمر

ندوات توعية

المشروعات القومية

العاملين بشركة مياه الشرب

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