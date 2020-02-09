موجز الحوادث.. أول فيديو لـ"الدكش" امبراطور المخدرات مرتديا بدلة الإعدام

كتب إيهاب المهندس

نشر قسم الحوادث، بموقع اليوم السابع، اليوم الأحد، عددا من أخبار فعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد أبرزها فى السطور التالية:

الدكش

فيديو.. أول ظهور لـ"الدكش" امبراطور المخدرات فى القليوبية ببدلة الإعدام

شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، نظر محاكمة أخطر العناصر الإجرامية، الشهير بـ"الدكش" إمبراطور المخدرات فى القليوبية، وذلك قضية الاتجار فى المخدرات بمنطقة الأميرية، والذى يعد أول ظهور للمتهم بعد الحكم عليه بالإعدام شنقا بقضية مقتل ضابط وخفيرين، ويظهر خلاله وهو يرتدى البدلة الحمراء الخاصة بالمحكوم عليهم بالإعدام.



مجلس الدولة

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

قضت المحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطاالله نواب رئيس مجلس الدولة، بفصل مدرس رياضيات بإحدى مدارس الإسكندرية تحرش جنسيا بتلميذات فصلين كاملين بالفصل السادس الابتدائى (120 تلميذة) بوضع يده على أماكن حساسة من أجسادهن .



الطفل الناجى من المذبحة الطفل الناجى من المذبحة

تحريات حادث حدائق الأهرام: الأب قتل زوجته وطفلتهما ثم انتحر بسبب ديون بـ20 مليون

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، فى واقعة العثور على 3 جثث من أسرة واحدة، مقتولين داخل عقار بمنطقة حدائق الأهرام، أن الأب وراء قتل زوجته وأبنته قبل انتحاره بالقاء نفسه من منور العقار.



محكمة -أرشيفية

تأجيل محاكمة 3 متهمين بعرض رشوة على رئيس استقبال المرضى بالقصر العينى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، تأجيل محاكمة موظفين بمستشفى القصر العينى القديم، ومحامى، بتهمة عرض رشوة على رئيس قسم استقبال المرضى بالقصر العينى لوضع اسم متهم بكشوف حجز المرضى، لجلسة 16 فبراير الجارى، عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد و وجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم، ومحمود عبد الرشيد.



كلابشات - أرشيفية

حبس 4 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي 15 يومًا احتياطيًا

أمرت النيابة العامة، بحبس 4 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية أهدافها، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.



أرشيفية

إدارة المرور تضبط 4944 مخالفة على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، أسفرت خلال 24 ساعة، عن ضبط 4944 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 1864 تجاوز السرعة المقررة، 189 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير"، 8 دراجات نارية مخالفة، 11 مخالفة "موقف عشوائى"، 36 مخالفة شروط الترخيص، 29 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.