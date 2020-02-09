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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 9/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأحد، 09 فبراير 2020 12:30 ص
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 9/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة ، اليوم الأحد  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة
 
موعد صلاه الفجر 5:12   ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:09 ص
 
ميعاد صلاة العصر 3:15
 
موعد صلاة المغرب 5:38
 
ميعاد صلاة العشاء 6:56
 
 
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
 
موعد صلاة الفجر 5:18 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:14
 
موعد صلاة العصر 3:18
 
توقيت صلاة المغرب 5:41 م
 
موعد صلاة العشاء 7:01 م
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
 
موعد صلاة الفجر 5:09
 
توقيت صلاة الظهر 12:05 م
 
موعد صلاة العصر 3:10 م
 
ميعاد صلاة المغرب 34: 5 م
 
توقيت صلاة العشاء 6:52 م
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
 
موعد صلاة الفجر 4:59 ص
 
توقيت صلاة الظهر 11:57
 
موعد صلاة العصر 3:05
 
توقيت صلاة المغرب 5:30 م
 
موعد صلاة العشاء 6:46 م
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان
 
موعد صلاة الفجر 5:04 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:03 ص
 
موعد صلاة العصر 3:15 م
 
توقيت صلاة المغرب 5:40 م
 
موعد صلاة العشاء 6:54
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

 
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
 
 
مكة
 
موعد صلاة الفجر 5:33 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
 
موعد صلاة العصر 3:50 م
 
موعد صلاة المغرب 6:17 م
 
ميعاد صلاة العشاء 7:28 م
 
 
المدينة المنورة
 
موعد صلاة الفجر 5:35 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
 
موعد صلاة العصر 3:47 م
 
موعد صلاة المغرب 6:15 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:26 م
 
 
الرياض
 
موعد صلاة الفجر 5:07 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:07 ص
 
موعد صلاة العصر 3:19 م
 
ميعاد صلاة المغرب 5:47 م
 
موعد صلاة العشاء 6:58 م
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
 
موعد صلاة الفجر 4:57
 
توقيت صلاة الظهر 11:54 م
 
ميعاد صلاة العصر 3:01 م
 
موعد صلاة المغرب 5:25
 
موعد صلاة العشاء 6:42 م
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
 
موعد صلاة الفجر 5:37 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:37 م
 
موعد صلاة العصر 3:49 م
 
توقيت صلاة المغرب 6:13 م
 
موعد صلاة العشاء 7:28 م
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
 
موعد صلاة الفجر 5:47 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:41 م
 
موعد صلاة العصر 3:41 م
 
توقيت صلاة المغرب 6:05 م
 
موعد صلاة العشاء 7:27
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت
 
توقيت صلاة الفجر 5:05 ص
 
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
 
ميعاد صلاة العصر 3:09 م
 
توقيت صلاة المغرب  5:32 م
 
مواقيت صلاة العشاء 6:50 م
 

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