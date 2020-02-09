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مقتل مطلق النار عشوائيا فى تايلاند

الأحد، 09 فبراير 2020 04:56 ص
مقتل مطلق النار عشوائيا فى تايلاند تايلاند
رويترز

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 قال وزير الصحة العامة التايلاندى أنوتين شارنفراكول إن قوات الأمن قتلت بالرصاص اليوم الأحد الشخص الذي أطلق النار بشكل عشوائي في شمال شرق تايلاند في حادث خلف ما لا يقل عن 21 قتيلا، وقال أنوتين في منشور على فيسبوك "شكرا للشرطة والجيش على إنهائهم هذا الموقف. مطلق الرصاص قُتل".

يذكرأن، قال ضابط شرطة أن مطلق النار يتحصن فى بدروم مركز تجارى فى شمال شرق تايلاند وليس معه رهائن وأضاف الضابط أن قوات الأمن تتحرى عما إذا كان أى مدنى ما زال داخل المركز التجاري. وتم إجلاء تسعة.

وقال "الجانى ما زال فى البدروم ويبدو أنه ليس معه رهائن، إننا نقترب منه"، ولم يذكر الضابط اسمه لأنه غير مخول للتحدث مع وسائل الإعلام. 

وقالت وسائل إعلام محلية، إن منفذ الهجوم هو جندى، أطلق النار أولا على وحدته العسكرية، ثم من داخل المركز التجارى، وأعلنت وزارة الدفاع التايلاندية، أن وحدات من القوات الخاصة اقتحمت المركز التجارى، وأخلت مئات الأشخاص منه، وسبق هروب منفذ الهجوم، سماع عدة طلقات نارية من المركز التجارى، الواقع فى شمال شرق تايلاند، حسب شهود عيان لوكالة رويترز.

واقتحمت الشرطة وجنود من الكوماندوز، مركز التسوق التايلاندى، حيث كان جندى فى حالة من الهياج وساعدت مئات الأشخاص على الفرار.

وقال المتحدث لـ"رويترز": "ضباط الشرطة والجنود يتعاونون وساعدوا فى إجلاء مئات الأشخاص من داخل المركز التجاري". "من غير المعروف عدد الذين ما زالوا فى الداخل."


تايلاند

اطلاق نار

هجوم تايلاند

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