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مقتل جندى وإصابة 5 بانفجار جنوب غرب باكستان

الأحد، 09 فبراير 2020 08:41 م
مقتل جندى وإصابة 5 بانفجار جنوب غرب باكستان باكستان - أرشيفية
وكالات

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لقى جندى باكستانى مصرعه وأصيب 5 آخرون جراء انفجار استهدف مساء اليوم، سيارة للقوات شبه العسكرية فى إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أوضحت مصادر أمنية باكستانية أن الانفجار وقع في بلدة "هرنائي" بإقليم بلوشستان، نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون، فُجّرت بالتحكم عن بُعد أثناء مرور سيارة للقوات شبه العسكرية بالقرب منها، حيث كانت تقوم بأعمال دورية روتينية، ما أدى إلى تدمير السيارة ومقتل جندي وإصابة 5 آخرين.

وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، ونُقلت الضحايا إلى المستشفى، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية. 

وكان شخص واحد لقى حتفه وأصيب خمسة آخرون إثر وقوع انفجار اليوم السبت بسبب تسرب للغاز في أحد المنازل بمنطقة "كرك" في إقليم "خيبر بختونخوا" شمال غربي باكستان، وذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية أن الانفجار تسبب في تدمير المنزل بشكل كامل، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج بينهم ثلاثة حالتهم خطيرة.

تجدر الإشارة إلى أن أحد أفراد قوة الشرطة الاحتياطية المركزية بالهند لقى حتفه فى مواجهات مع مجموعة مسلحة فى الشطر الهندى من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، وذكرت قناة "أنديا تى فى" الهندية أن معركة بالأسلحة اندلعت صباح اليوم الأربعاء، بعدما فتح مسلحون النار على قوات الأمن، فيما ردت القوات باطلاق النار، مما أسفر عن مقتل اثنين من المسلحين وأحد أفراد الشرطة .

ويسيطر كل من الهند وباكستان على شطر من إقليم كشمير، إلا أن كلتاهما تزعم أحقيتها في السيطرة الكاملة عليه، وتتهم الهند باكستان بتسليح وتدريب المتمردين بالإقليم الذين يقاتلون من أجل الحصول على استقلال كشمير أو ضمها إلى باكستان منذ عام 1989


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