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مفوضية الاتحاد الأفريقى تطالب الولايات المتحدة بإزالة السودان من قوائم الإرهاب

الأحد، 09 فبراير 2020 11:52 ص
مفوضية الاتحاد الأفريقى تطالب الولايات المتحدة بإزالة السودان من قوائم الإرهاب موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي
كتب محمد عبد العظيم

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قال موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، إن هناك العديد من المشاكل التى تواجه القارة الأفريقية، ويأتى على رأسها الإرهاب الذى لا يزال يشكل تهديدا على العديد من الدول الافريقية. 

وأضاف موسى فقيه خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للقمة الافريقية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المراة الأفريقية لا يزال أمامها طريقا طويلا من أجل الحصول على كافة حقوقها، معربا عن قلقه من تحول الشباب نحو التطرف ويحتاجون أيضا لمزيد من فرص العمل رغم ما تبذله الدول الأفريقية من جهود من أجل دعمهم، وبالتالى فإن الدول الافريقية تحتاج مزيدا من الوقت من أجل استكمال حصول المراة والشباب على كافة حقوقهم داخل قارتنا الافريقية. 

وتابع موسى فقيه أن الأزمة فى دولة ليبيا تحتاج إلى حل داخلى يضمن تحقيق الأمن والسلم داخلها وفق الحل السياسى ودون داخلات اجنبية أو اجندات من خارج القارة الأفريقية، مشددة على أن توحيد القارة الافريقية هو الحل من أجل مواجهة كافة المشاكل التى تواجهها، وشهد العام الماضى تحقيق العديد من الجهود داخل القارة لتحقيق الأمن والسلم بين شعوبها.

وطالب رئيس المفوضية الأفريقية من الولايات المتحدة إلى إزالة السودان من قائمة الإرهاب، معربا عن تضامنه وشعوب القارة الافريقية مع دولة الصين، بسبب فيروس كورونا. 

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة المغلقة للقمة الافريقية في دورتها الـ 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى بأديس ابابا، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، التقى صباح اليوم الأحد، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك بمقر إقامة الرئيس بأديس أبابا.
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء سكرتير عام الأمم المتحدة، مؤكداً حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة في مختلف المجالات، لدعم السلم والأمن الدوليين، وكذا التنسيق مع المنظمة الأممية لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية.

 


الاتحاد الافريقى

الرئيس السيسى

السيسى

القمة الافريقية

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