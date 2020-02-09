معلمو الجيزة يعلنون تأييدهم لـ أبو العينين فى انتخابات البرلمان.. ومظاهرة حب من سيدات المحافظة لدعمه

ـ محمد أبو العينين :

أتبنى كل مطالب المعلمين وأقف معهم قلبا وقالباً

ـ خطة للارتقاء بمنظومة التعليم فى الجيزة بالتعاون مع نقابة المعلمين بالمحافظة

ـ مؤسسة أبو العينين ساهمت فى تحديث وتطوير الغالبية العظمى من مدارس جنوب الجيزة

ـ مجموعات مجانية للتقوية والمراجعة العامة لطلاب الجيزة خلال الفصل الدراسى الثانى

ـ لن تتطور منظومة التعليم دون تحسين أوضاع المعلم

نقيب معلمى الجيزة:

- أنتمى لحزب الحرية لكنى أؤيد أبو العينين لإخلاصه ووطنيته

-

أبو العينين لم يتخل عن أهل الجيزة حتى فى غيابه عن البرلمان

ـ ائتلاف شباب المعلمين: أبو العينين سيدعمنا فى مختلف المجالات والأنشطة

ـ النائب علاء عابد: أبو العينين سياسى ناجح واقتصادى متميز وله كلمة مسموعة بالخارج

ـ مظاهرة حب من سيدات الجيزة لدعم أبو العينين فى انتخابات البرلمان

سيدات الجيزة :

ـ أبو العينين أبوابه مفتوحة دائما للجميع وخدماته لا تنقطع

ـ أبو العينين خير من يمثلنا تحت قبة البرلمان وجميع أهالى الجيزة يقدرونه

ـ سنحتشد أمام الصناديق لانتخابه رجل الصناعة الذى يحفل تاريخه بسجل مشرف من الإنجازات

قال رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، مرشح مستقبل وطن فى الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة (رقم 4 رمز القلم)، إن مؤسسة أبو العينين لديها بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم منذ 20 عامًا، وساهمت فى تحديث وتطوير الغالبية العظمى من مدارس جنوب الجيزة من ناحية الإنشاءات وتوفير الوسائل التعليمية الحديثة وتبنى ورعاية وتكريم المتفوقين والمتميزين، مؤكدًا استمرار المؤسسة فى دعم التطوير والتحديث.

جاء ذلك خلال لقاء موسع نظمته نقابة معلمى الجيزة لـ أبو العينين بنادى المعلمين بالجيزة، بحضور محمد عبد الله، رئيس النادى وأمين عام النقابة العامة للمعلمين، وعدد كبير من معلمى الجيزة والنائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والنائب عادل ناصر أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة والنائب محمد على عبد الحميد، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة.

وأضاف أبو العينين "سأعد بالتعاون مع نقابة معلمى الجيزة خطة للارتقاء بمنظومة التعليم فى الجيزة وسأعرضها على وزير التربية والتعليم، متعهدًا بتنفيذها من أجل مصر والجيزة مع حزب مستقبل وطن حتى لو لم يصبح نائبا فى مجلس النواب".

وأشار إلى أنه يتبنى كل مطالب المعلمين ويقف معهم قلبا وقالبا، مؤكدًا ضرورة تحسين أوضاعهم الاجتماعية وزيادة رواتبهم وحوافزهم.

وأعلن أبو العينين عن بدء مجموعات مجانية للتقوية والمراجعة العامة لطلاب الجيزة خلال الفصل الدراسى الثانى بالتعاون مع معلمى الجيزة تخفيفا للعبء عن الأسرة وتشجيعا لأبنائنا على التفوق، مشيرًا إلى أن مجموعات التقوية التى نظمها على مدى خمس سنوات فى الفترة من 2005 و2010 شارك فيها أكثر من 4000 طالب سنويا وتخرج منها أوائل الثانوية العامة على مستوى محافظة الجيزة.

ووجه أبو العينين الشكر والتقدير لمعلمى الجيزة ومصر على دورهم الوطنى فى تربية وتأهيل الأجيال الجديدة للمستقبل، مؤكدًا أنه لن تتطور منظومة التعليم بدون تحسين أوضاع المعلم، كما أعرب عن فخره بمعلمى مدرسة السعيدية الذين تتلمذ على أيديهم.

وتابع مرشح حزب "مستقبل وطن" منذ اليوم الأول للترشح نائبا عن الجيزة عام 2000 اتجهت لجامعة القاهرة لوضع حلول علمية مدروسة لمشاكل دائرة ومحافظة الجيزة تحت عنوان معا "من أجل جيزة جديدة"، مؤكدا أنه عقد الكثير من الاجتماعات بحضور رئيس الجامعة ومحافظ الجيزة بمشاركة 90 من عمداء وأساتذة الجامعة ثم مؤتمر موسع بجامعة القاهرة للإعلان عن المخطط الاستراتيجى لتنمية محافظة الجيزة الذى جاء فى حوالى 400 صفحة، وتضمن 186 مشروعا فى جميع المجالات من الناحية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والصحية والبيئية ومشروعات للشباب والمرأة"، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من المشروعات التى نفذت فى محافظة الجيزة على مدى الـ 20 عاما الماضية كانت وليدة هذا المخطط.

وأعلن سعيد إسماعيل، نقيب معلمى الجيزة، دعم وتأييد معلمى الجيزة لرجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، فى الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة (رقم 4 رمز القلم)، قائلا: «نؤيد محمد أبو العينين كنقابات وشعب وأحزاب أيضا».

وقال نقيب معلمى الجيزة، سعيد إسماعيل، إنه ينتمى لحزب الحرية المصري، لكنه يؤيد أبو العينين، لأنه لا توجد منافسات بين الأحزاب فى المصلحة العامة، لكن هناك دائما دعم لكل رجل وطنى مخلص لأهله، وهى الصفات التى يتمتع بها رجل الصناعة محمد أبو العينين، مؤكدا أنه لم يتخل عن أهل الجيزة حتى فى فترة غيابه عن البرلمان، كما أكد أن وجوده فى البرلمان لا يعنى أنه فى حاجة إلى هذا المنصب.

وفى ختام كلمته، وجه نقيب معلمى وسط الجيزة، دعمه لرجل الصناعة محمد أبو العينين قائلا: "سر على بركة الله واحنا معاك"، مؤكدا أنه خير من يستحق تمثيل الجيزة فى مجلس النواب.

فيما أكد أحمد عبد الحميد عضو نقابة المهن التعليمية، وائتلاف شباب معلمى مصر، أن رجال الأعمال لهم دور وطنى كبير فى تطوير والنهوض بالتعليم منذ طلعت حرب سواء التعليم العام والفني، موضحا أن لرجال الأعمال دور بارز فى تطوير التعليم الفنى من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية وقد سبق لأبو العينين التبرع بمبلغ مادى كبير لدعم وتطوير الصناعة فى التعليم الفنى وربطها بسوق العمل، وهذا هو المنتظر من رجال الأعمال الوطنيين الشرفاء ودورهم البارز فى بناء المدارس وتطويرها بما يخدم نهضة مصر العلمية فى كل المجالات.

وأكد عبد الحميد دعم رجال الأعمال لشباب المعلمين، مشيرًا إلى أن أبو العينين أكد له دعم شباب المعلمين فى مختلف المجالات والأنشطة بما يحقق طموحاتهم فى النهوض بالتعليم المصري.

من جانبه، أكد محمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة نادى المعلمين بالجيزة، وأمين عام النقابة العامة للمعلمين، على دعم المعلمين ونقابتهم لـ محمد أبو العينين فى الانتخابات التكميلية، مشيرا إلى أنه بعد نجاح أبو العينين وانتخابه فى البرلمان سوف تتحسن أوضاع المعلمين لاسيما فى ضوء برنامج حزب مستقبل وطن.

وشدد على أن معلمى الجيزة داعمون بشكل كبير لـ محمد أبو العينين فى الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة.

وثمن النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، موقف نادى ومعلمى الجيزة الداعم لرجل الصناعة محمد أبو العينين، فى الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة (رقم 4 رمز القلم).

وقال النائب علاء عابد، إن نائب قسم الجيزة يجب أن يكون من طراز خاص، لأنه رمز للمحافظة كلها، وبالتالى محمد أبو العينين أكثر من يستحق أن يكون ممثلا عنها.

وأشار عابد إلى أن محمد أبو العينين نجح سياسيا واقتصاديا بشكل كبير جدا، وله كلمة مسموعة بالخارج، وهو يعبر عن مدى ثقل هذا الرجل فى المنطقة، متطرقا إلى دور محمد أبو العينين النيابي، سواء تشريعيا أو رقابيا، حيث إن لـ أبو العينين تاريخا تشريعيا كبيرا على المستوى الاجتماعى والاقتصادى منها قانون زيادة المعاشات وذوى الاحتياجات الخاصة وتجريم بيع الأعضاء، فضلا عن دوره الاجتماعى والتواصل مع أهالى الجيزة، والذى لا يرتبط بالانتخابات.

وطالب علاء عابد على هامش اللقاء بنادى المعلمين، البرلمان بدعم المعلمين، بإعادة النظر فى مرتباتهم للتماشى مع المكانة التى يستحقونها، قائلا: "يجب إعادة النظر فى ترتيب الهرم ليكون المعلم على رأسه".

على جانب آخر، نظمت سيدات الجيزة مؤتمرًا جماهيريا حاشدًا لدعم رجل الصناعة محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن للمجالس النيابية، فى خوضه الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة (رقم 4 رمز القلم)، مؤكدات أن خدمات رجل الصناعة مستمرة ولم تنقطع يوما واحدا ودائما ما ينظر فى أمور حياتنا وما نقدمه من شكاوى أو تحديات تقابلنا فى الحياة ويقوم على حلها بأسرع وقت.

وأضافت سيدات الجيزة الداعمات لرجل الصناعة محمد أبو العينين، أن أبو العينين خير من يمثلنا تحت قبة البرلمان، وجميع أهالى الجيزة يقدرونه لأن أبوابه مفتوحة للجميع طول الوقت.

وقالوا إنهن سيحتشدن أمام صناديق الاقتراع لمنح صوتهن لرجل الصناعة الذى يحفل تاريخه بسجل مشرف من الإنجازات.

وقالت سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، إن فرحة أهالى الجيزة بترشح رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، فى الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة (رقم 4 رمز القلم)، خير دليل على محبة الناس له.

وأعرب أهالى الجيزة عن تقديرهم لدور أبو العينين، كما يقدرون باب الخير الذى لم يغلق دقيقة واحدة، فهو مفتوح دائمًا لوجه الله فقط، على عكس المرشحين الآخرين الذين لا يظهرون إلا وقت الدعاية للانتخابات.

وقالت المشاركات، إن أبو العينين ابن الجيزة وكان ولا يزال واقفًا بجانب أهالى دائرته سواء كان نائبًا فى البرلمان أم لا، مشيرين إلى أن تاريخه وإنجازاته المشرفة خير دليل "لم يتوان أبدا عن خدمة أهالى الجيزة لذلك يحبه الجميع".

ووجه الحضور التحية والتأييد لـ محمد أبو العينين، فى الانتخابات التكميلية مرددين هتافات باسمه.

ودعت سمية أبو العينين، الأهالى فى ختام حديثها إلى النزول للجان الاقتراع والمشاركة فى الانتخابات واختيار الأصلح لدائرة الجيزة لدعم المحافظة وتحقيق المصلحة العامة، ليرد المشاركون أنهم سينتخبون محمد أبو العينين لكونه الأصلح وخير من يمثل دائرة الجيزة فى البرلمان.



معلمو-الجيزة-يعلنون-تأييدهم-لـ-أبو-العينين-فى-انتخابات-البرلمان-(1)



معلمو-الجيزة-يعلنون-تأييدهم-لـ-أبو-العينين-فى-انتخابات-البرلمان-(2)



معلمو-الجيزة-يعلنون-تأييدهم-لـ-أبو-العينين-فى-انتخابات-البرلمان-(3)



معلمو-الجيزة-يعلنون-تأييدهم-لـ-أبو-العينين-فى-انتخابات-البرلمان-(4)



معلمو-الجيزة-يعلنون-تأييدهم-لـ-أبو-العينين-فى-انتخابات-البرلمان-(5)



معلمو-الجيزة-يعلنون-تأييدهم-لـ-أبو-العينين-فى-انتخابات-البرلمان-(6)



معلمو-الجيزة-يعلنون-تأييدهم-لـ-أبو-العينين-فى-انتخابات-البرلمان-(7)



معلمو-الجيزة-يعلنون-تأييدهم-لـ-أبو-العينين-فى-انتخابات-البرلمان-(8)



معلمو-الجيزة-يعلنون-تأييدهم-لـ-أبو-العينين-فى-انتخابات-البرلمان-(9)



معلمو-الجيزة-يعلنون-تأييدهم-لـ-أبو-العينين-فى-انتخابات-البرلمان-(10)



معلمو-الجيزة-يعلنون-تأييدهم-لـ-أبو-العينين-فى-انتخابات-البرلمان-(11)



معلمو-الجيزة-يعلنون-تأييدهم-لـ-أبو-العينين-فى-انتخابات-البرلمان-(12)



معلمو-الجيزة-يعلنون-تأييدهم-لـ-أبو-العينين-فى-انتخابات-البرلمان-(13)



معلمو-الجيزة-يعلنون-تأييدهم-لـ-أبو-العينين-فى-انتخابات-البرلمان-(14)



معلمو-الجيزة-يعلنون-تأييدهم-لـ-أبو-العينين-فى-انتخابات-البرلمان-(15)



معلمو-الجيزة-يعلنون-تأييدهم-لـ-أبو-العينين-فى-انتخابات-البرلمان-(16)



معلمو-الجيزة-يعلنون-تأييدهم-لـ-أبو-العينين-فى-انتخابات-البرلمان-(17)



معلمو-الجيزة-يعلنون-تأييدهم-لـ-أبو-العينين-فى-انتخابات-البرلمان-(18)



معلمو-الجيزة-يعلنون-تأييدهم-لـ-أبو-العينين-فى-انتخابات-البرلمان-(19)



معلمو-الجيزة-يعلنون-تأييدهم-لـ-أبو-العينين-فى-انتخابات-البرلمان-(20)



معلمو-الجيزة-يعلنون-تأييدهم-لـ-أبو-العينين-فى-انتخابات-البرلمان-(21)



معلمو-الجيزة-يعلنون-تأييدهم-لـ-أبو-العينين-فى-انتخابات-البرلمان-(22)