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مصر تستضيف اجتماع رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس "G5"

الأحد، 09 فبراير 2020 04:55 م
مصر تستضيف اجتماع رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس "G5" الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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تستضيف مصر اجتماع رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس (G5) وممثلى الدول المانحة، وذلك فى الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجارى.

 

ومن المنتظر أن تشهد أجندة الاجتماع بحث سبل وآليات تعزيز التعاون بين مختلف دول تجمع الساحل الخمس فى مجال محاربة الإرهاب عبر تقديم الدعم المتبادل فى كافة المجالات، وتبادل التجارب والخبرات فى مجالات الأمن والدفاع وإطلاق جهود التنمية.

 

كما ستقدم مصر مقترحاً لتدريب كوادر دول الساحل الخمس فى مجال مكافحة الإرهاب مما يزيد من قدرة هذه العناصر على مواجهة خطر الارهاب ويساهم فى تحقيق مزيداً من سبل الأمن وفتح آفاق التنمية فى تلك الدول.

 

تأتى هذه الاجتماعات فى إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز الدعم والتعاون المستمر مع الدول الأعضاء لدحر الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار بهذه المنطقة الحيوية من القارة الأفريقية.

 


جى ٥

القوات المسلحة

الجيش المصرى

الارهاب

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