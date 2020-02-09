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مشاركة رفيعة المستوى للولايات المتحدة في معرض ومؤتمر "إيجيبس 2020"

الأحد، 09 فبراير 2020 12:15 م
مشاركة رفيعة المستوى للولايات المتحدة في معرض ومؤتمر "إيجيبس 2020" كوهين
كتبت: إنجى مجدى

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شاركت الولايات المتحدة بوفد رفيع المستوى في مؤتمر ومعرض مصر للبترول (إيجيبس 2020)، حيث أشار بيان صادر عن السفارة الامريكية فى القاهرة إلى أن المشاركة تعبيراً عن ثقة الحكومة الأمريكية في قدرة مصر على أن تكون مركزًا إقليمياً مهمًا للطاقة لإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط.

وبحسب البيان الصادر اليوم الأحد، تشارك المتحدة فى المعرض من خلال السفيرالأمريكي في مصر جوناثان كوهين ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة فرانك فانون ومساعد وزير الطاقة الأمريكي لشئون الطاقة الأحفورية ستيفن وينبرج والقائمبأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية توماس هاردي.

وقال السفير كوهين: "إن مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من عدة هيئات أمريكية في مؤتمر ومعرض (إيجيبس 2020) تُبرز أهمية الشراكة التجارية المتنامية بينبلدينا، وتعتزم وزارتا الخارجية والطاقة الأمريكيتين ووكالة التجارة والتنمية مواصلة بناء جسور قوية مع مصر، تشمل التعاون بين القطاع الخاص، لمساعدة مصر على تحقيق طموحها في أن تكون دولة رائدة إقليميأ في إنتاج الطاقة وتوزيعها."

وأشار إلى "مشاركة أكثر من 20 شركة أمريكية في معرض (إيجيبس 2020)، فضلاً عن مشاركة ممثلي عدد من الشركات الأمريكية كمتحدثين في جلسات المؤتمر، حيث يسعدنا بشكل خاص أن يتم تمثيل القطاع الخاص الأمريكي ليس فقط من خلال الشركات الكبرى التي نعرفها جميعًا، ولكن أيضًا من خلال العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لديها منتجات وخدمات أمريكية عالية الجودة لتقديمها للمشترين في مصر وغيرها."

ومن خلال جناح الولايات المتحدة الأمريكية الذي يضم الشركات الأمريكية في المعرض، سيُقدّم مكتب الخدمة التجارية الخارجية الأمريكية خدمات معلوماتيه واستشارات أعمال في الجناح الأمريكي في قاعة رقم 3. حيث ستتمكن الشركات الأمريكية ورواد المعرض من التعرف على مناخ الأعمال التجارية والاقتصادية في مصر، بالإضافة إلى معاونة المشاركين المصريين في الحصول على المنتجات والخدمات الأمريكية في قطاع الطاقة، حيث يساعد مكتب الخدمة التجارية الخارجية الأمريكية الجانبين في تحديد شركاء الأعمال المحتملين.


ايجيبس 2020

مصر

الطاقة

السفارة الامريكية

السفير الامريكى

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