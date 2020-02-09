مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلى

اقتحم 62 مستوطنا باحات المسجد الأقصى اليوم الأحد، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة، وتجولوا بشكل استفزازي في باحاته، وتحديدا في منطقة باب الرحمة.
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية، منعت الجمعة الماضية، حافلات تنقل مصلين من الجليل والمثلث بأراضى عام 1948، من التوجه إلى المسجد الأقصى المبارك فى القدس المحتلة لأاداء، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن دوريات الشرطة الإسرائيلية أوقفت حافلات تنقل المصلين من الجليل والمثلث، فى شارع 6 وشوارع أخرى وعند مداخل القدس، وطالبتهم بالعودة من حيث أتوا.
وأفاد شهود عيان بأن الشرطة الإسرائيلية منعت المصلين المتوافدين إلى الأقصى عبر باب الأسباط وباب حطة من الدخول، ودققت فى هوياتهم وأجبرت بعضهم على الخروج.
كما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلى، حاجزا عسكريا مفاجئا في شارع نفق بلدة بدو المؤدي إلى 10 بلدات وقرى شمال غرب القدس.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها؛ ما أدى إلى إعاقة حركة تنقل المواطنين.
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