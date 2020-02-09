مستشفيات بنها الجامعية تنجز 100٪فى الرد على الشكاوى الاليكترونية

كما أوضح الدكتور طارق العيسوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، أنه بناء على تقرير مؤشرات قياس الأداء بمنظومة الشكاوى الحكومية فقد تم الرد على إجمالى 143 شكوى بواقع 141شكوى فردية، و2 شكوى جماعية ليكون معدل انجاز الشكاوى لعام 2019 بنسبة 100%.

وفى هذا السياق ، أشار الدكتور عمرو الدخاخنى نائب المدير للشؤون العلاجية، إلى أن المستشفى لها النصيب الأكبر فى الاستقبال والتعامل مع الشكاوى والتماسات المواطنين على مستوى جامعة بنها تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بسرعة الحسم وانجاز الشكاوى.

ومن جانبه قدم الدكتور مصطفى القاضي التهنئة لمكتب خدمة المواطنين وذلك بإشراف أمانى طلعت والشكر على دورهم وما بذلوه من جهد لإستقبال المواطنين وحل مشاكلهم.