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مستشفيات بنها الجامعية تنجز 100٪فى الرد على الشكاوى الاليكترونية

الأحد، 09 فبراير 2020 10:51 م
مستشفيات بنها الجامعية تنجز 100٪فى الرد على الشكاوى الاليكترونية الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية طب بنها
القليوبية - نيفين طه

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أعلن الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، عن إنجاز المستشفيات الجامعيه لنسبة  100٪من الشكاوى الإلكترونية، وفقا لتقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

كما أوضح الدكتور طارق العيسوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، أنه بناء على تقرير مؤشرات قياس الأداء بمنظومة الشكاوى الحكومية فقد تم الرد على إجمالى 143 شكوى بواقع 141شكوى فردية، و2 شكوى جماعية ليكون معدل انجاز الشكاوى لعام 2019 بنسبة 100%.
 
وفى هذا السياق ، أشار الدكتور عمرو الدخاخنى نائب المدير للشؤون العلاجية، إلى أن المستشفى لها النصيب الأكبر فى الاستقبال والتعامل مع الشكاوى والتماسات المواطنين على مستوى جامعة بنها تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بسرعة الحسم وانجاز الشكاوى.
 
ومن جانبه قدم الدكتور مصطفى القاضي التهنئة لمكتب خدمة المواطنين وذلك بإشراف أمانى طلعت والشكر على دورهم وما بذلوه من جهد لإستقبال المواطنين وحل مشاكلهم.

وكانت انطلقت الدراسة اليوم السبت داخل عدد من كليات جامعة بنها مع بدء الفصل الدراسي الثانى وشهدت الكليات إقبالا من الطلاب لحضور المحاضرات.

وأكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها انتظام الدراسة مع بدء الفصل الدراسي الثانى فى الكليات التى بها جدوال دراسية اليوم السبت مشيرا الى انه تم وضع خطة للعمل على بدء الدراسة بجدية من اليوم الأول وتواجد القيادات وأعضاء هيئة التدريس بالكليات في مواقعهم لاستقبال الطلاب.

وأشار السعيد إلى إنه تم الانتهاء من مراجعة أعمال الصيانة وتجهيز قاعات المحاضرات والمدرجات والمعامل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسن استقبال الطلاب الجدد، وتعريفهم بالأنشطة الطلابية وأهميتها، وإظهار أوجه الرعاية التي تقدمها الجامعة لأبنائها الطلاب.

من جانبه قال الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن كليات الجامعة قد استعدت لاستقبال الطلاب فى الفصل الثاني من العام الدراسي حيث تم الانتهاء من أعداد الجدول وانتظام اعضاء هيئة التدريس وتم التأكيد على جاهزية الكليات لاستقبال الطلاب.

وأضاف المغربى أنه سيتم خلال الفصل الدراسي ولأول مره تبادل طلابي علمى مع جامعة قناة السويس بطلاب من كليتى الطب البشرى والطب البيطرى حيث سيحضر الطلاب ولمدة اسبوع المحاضرات والمعامل بالكلية المناظرة مما يتيح لهم التعرف على مدارس علمية مختلفة.

عقدت لجنة اختيار الوظائف الإشراقية بجامعة بنها، اجتماعاتها لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين لعدد من الوظائف وهى مدير إدارة الاستحقاقات ، ومدير إدارة الإحصاء بمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار، ومدير إدارة شئون العاملين بكلية الآداب ، ومدير ادارة رعاية الشباب بكلية الاداب ، ومدير ادارة الدراسات العليا بالإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث ، ومدير مركز المعلومات والتوثيق.

واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل الوظائف الاشرافية المعلن عنها واسلوب وطريقة إدارتهم لها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال وحل المشكلات وذلك لاختيار الأكفأ والأنسب منهم

يذكر أن لجنة اختيار الوظائف الإشراقية بجامعة بنها عقدت اجتماعاتها برئاسة الدكتور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية سامية عبدالحميد أمين عام الجامعة والدكتور ناصر الجيزاوى المشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد منصور وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد خليل وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع والدكتور مصطفى الغريب وكيل كلية الاداب لشئون الدراسات العليا والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية.

 

 

 


مستشفيات بنها الجامعية

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