محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء ألبانيا بقصر الشاطئ.. فيديو

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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إيدى راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا الصديقة الذى يزور دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور " المنتدى الحضرى الدولى " العاشر الذى تستضيفه أبوظبى حاليا.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" رحب محمد بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء الذى جرى فى قصر الشاطئ فى أبوظبى - برئيس وزراء جمهورية البانيا الصديقة فى الإمارات وأكد أهمية العلاقات الإماراتية - الألبانية وحرص الإمارات على تعزيزها وتطويرها على المستويات كافة.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية ألبانيا فى مختلف المجالات وسبل دعمها وتنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى الأوضاع فى منطقتى الشرق الأوسط والبلقان، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

من جانبه أعرب إيدى راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا عن سعادته بزيارة دولة الامارات العربية المتحدة مقدما شكره و تقديره للدعم الذى تقدمه لبلاده فى مجال التنمية وأكد أن البانيا لديها حرص كبير على تعزيز وتنمية العلاقات مع دولة الامارات فى مختلف المجالات.

حضر اللقاء محمد مبارك المزروعى وكيل ديوان ولى عهد أبوظبى و سعادة محمد مير عبدالله يوسف الرئيسى سفير الدولة لدى الجمهورية اليونانية السفير غير المقيم لدى ألبانيا.