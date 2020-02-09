محلب: يولد سنويا 30 ألف طفل مصاب بمشاكل بالقلب.. والجينات فى مصر جينات خير

القليوبية - إبراهيم سالم – نيفين طه

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، إن هناك من 25 إلى 30 ألف يولدون بمشاكل قلبية، وأن المستشفيات الحالية لا تفى بعلاج هذا العديد، والقليوبية وسط الدلتا، وتم اختيارها لمكانها المتميز بين باقى محافظات الدلتا.

وتابع، أن هناك مجهودات كبيرة جدا بذلت للانتهاء سريعا من المستشفى، والجينات فى مصر جينات خير، والمجتمع المصرى يجتمع على الخير، والكل يقدم ما يستطيع أنه يفعله.

جاء ذلك خلال حضور المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية، ووزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نفين القباج، ووزيرة التخطيط هالة حلمى السعيد، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، والدكتور أسامة الغزالى حرب، والدكتور محمد غنيم، وخديجة الجمال، والدكتور مدحت العدل، والفنانة أنوشكا والفنانة إلهام شاهين والفنانة درة والفنانة رانيا فريد شوقى والفنانة هانى رمزى والفنانة جنات وكابتن حسام البدرى وكابتن محمد بركات وكابتن أحمد حسن، وهشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى البنك التجارى الدولي، ورئيس البنك الأهلى المصرى هشام عكاشة وعاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، وممدوح عباس، والكابتن حسن حمدي، للمشاركة فى احتفالية مستشفى الناس للأطفال بشبرا الخيمة بالحالة رقم 2000.

وبدأت الاحتفالية بكلمة ترحيب من النائبة أنيسة حسونة المدير التنقفيذى وعضو مجلس النواب، للحضور، ثم كلمة للمهندس إبراهيم محلب.

وتحتضن محافظة القليوبية مستشفى الناس الخيري، والذى يعد أكبر صرح طبى جديد على أرض القليوبية، خاص بجراحات قلب الأطفال وعمليات القسطرة، والتى بدأت فى إجراء أول جراحة فى 20 نوفمبر العام الماضى بعد تجهيزها بالمعدات والأجهزة الطبية على مدار 9 أشهر.

وأتم المستشفى فى هذه المدة القصيرة 60 جراحة قلب و130 قسطرة علاجية خضع لها مرضى القليوبية من الأطفال والكبار بأعلى نظام فندقى فى الخدمة والإقامة وبالمجان، حيث لم يدفع أى مريض منهم أى تكاليف مادية.

والمستشفى مجهز حاليا لإجراء 1200 عملية قلب مفتوح و3 آلاف عملية قسطرة، ويمكن تحويل أى غرفة عادية لعناية مركزة بسهولة من خلال أساليب علمية متطورة.































