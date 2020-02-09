محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 54 قرار إزالة بمركز ومدينة قلين "فيديو"

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال اليوم السابع لحملة الإزالات الموسعة للموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، واسترداد حق الشعب، مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التى هى حق الشعب وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم تنفيذ 53 قرار إزالة للتعديات على أرض أملاك الدولة بمساحة 5101 م2، كما تم إزالة قرار أرض زراعية خاصة بمساحة فدان و5 قيراط و 16 سهم، خلال اليوم السابع على التوالي بالموجة الـ 15 بمركز ومدينة قلين، والمدعومة بقوات الأمن والحماية المدنية ومرفق الإسعاف والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى تحت إشراف اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، وعلي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، واللواء أيمن لقيه، نائب مدير الأمن حكمدار المديرية، وكلف محافظ كفرالشيخ باستمرار الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بالموجة الـ 15 لاستعادة حق الشعب بمراكز ومدن المحافظة.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بتنفيذ القانون وإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم لإجراءات التقنين والتصالح، وتنفيذ إزالة حالات غير الجادين في أعمال التقنين؛ على رأس الإزالات، مشدداً بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعديين على أملاك الدولة بجميع أنواعها، والذي تم منحهم الوقت الكافي للتقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم، قائلاً " لا تهاون في استعادة أملاك وأراضي الدولة التي هي حق الشعب ".

أكد محافظ كفر الشيخ، أنه لن نفرط في حق الدولة الذى هو حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية باسترداد جميع أملاك الدولة، والمتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم علي أرض الواقع.