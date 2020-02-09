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محافظ كفر الشيخ: انطلاق القوافل الدعوية بالمحافظة.. وافتتاح موقف جديد غدا

الأحد، 09 فبراير 2020 07:26 م
محافظ كفر الشيخ: انطلاق القوافل الدعوية بالمحافظة.. وافتتاح موقف جديد غدا جانب من الاجتماع
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارا حمل رقم 106 لسنة 2020، بحظر سير سيارات النقل الثقيل والمقطورة التي تزيد حمولتها عن 5 أطنان أو أكثر من السير داخل مدينة كفر الشيخ.

 

وقال محافظ كفر الشيخ، في بيان صادر عن ديوان عام محافظة كفر الشيخ، إنه على أصحاب سيارات النقل الالتزام بالسير في الطرق المحددة خارج المدينة، على أن يستثني من ذلك السيارات المحملة بالمواد البترولية، وكذلك السلع التموينية، على أن يتم السماح لهم بالدخول لمدينة كفر الشيخ، من الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى الساعة الـ6 صباحًا.

 

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هذا القرار جاء للحد من الزحام داخل المدينة، ولتنظيم سير السيارات، خاصة النقل الثقيل؛ للتيسير على المواطنين من أبناء المحافظة ورواد المدينة.

 

على جانب آخر، شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، انطلاق القوافل الدعوية بربوع محافظة كفر الشيخ، لنشر الفكر الوسطي ومواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة، والعمل على ترسيخ روح الانتماء الوطني لدي الشباب، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور عادل عبدالصمد، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، والشيخ أحمد النادي، مدير الدعوة بالمنطقة، والوفد المرافق.

 

وأوضح محافظ كفر الشيخ، انطلاق قافلة دعوية قادمة من منطقة وعظ الدقهلية الأزهرية إلي منطقة وعظ كفر الشيخ الأزهرية بمركز ومدينة بلطيم، تحت رعاية فضيلة الإمام الشيخ أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة إلهام محمد شاهين، الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية.

 

كما تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، المراحل الإنشائية الأخيرة لموقف القاهرة الجديد بشرق مدينة كفر الشيخ، ويضم 40 باكية، وتفقد الأعمال النهائية لجميع المرافق من كهرباء وصرف ومياه للموقف الجديد، مشدداً على سرعة استكمال أعمال وتقسيم الموقف لافتتاحه خلال الساعات القادمة، لتخفيف الزحام الذي تشهده المدينة، لتحسين خدمات النقل الجماعي للمواطنين بدائرة المحافظة.

 

وشدد محافظ كفر الشيخ، على توعية الطلاب بطرق الوقاية من جميع أمراض البرد والأمراض المعدية، بالتعاون مع مسئولي مديرية الصحة بالمحافظة، خاصةً ان هناك دليل صادر من وزارة الصحة للإجراءات الوقائية لجميع الأمراض المعدية تم تفعيله على موقع المديرية.

 

وأكد محافظ كفر الشيخ، تسليم الكتب الدراسية بجميع مدارس المحافظة خلال 48 ساعة، مشدداً على تفعيل ممارسة الأنشطة الرياضية، فضلاً عن تفعيل نسبة الحضور للطلاب لاتخاذ الإجراءات القانونية والانذارات. كما أكد محافظ كفر الشيخ، تفعيل مجموعات التقوية بعد نهاية اليوم الدراسي علي مستوي مدارس المحافظة، بناءً علي اختيار الطلاب للمدرسين، موجهاً بتنمية قدرات الطلاب، وتوسيع مداركهم من خلال الأنشطة التعليمية المختلفة.

 

 


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