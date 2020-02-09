محافظ جنوب سيناء يقرر مد خدمة رئيس مدينة شرم الشيخ لمدة عام

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فى بيان اليوم أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2019 بمد خدمة اللواء محمود السولية رئيسا لمدينة شرم الشيخ اعتبار من 2 فبراير 2020.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية مشيرا إلى الجهود التى يقوم بها رئيس المدينة فى ظهور مدينة شرم الشيخ كأجمل مدن العالم وذلك لما حققه من نجاح وإنجازات في الارتقاء وتطوير مدينة شرم الشيخ وظهورها بالمظهر المبهر في المؤتمرات الدولية التي عقد بشرم الشيخ وبناء علي الطلب المقدم من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

ويعتبر اللواء محمود السولية رئيس المدينة الوحيد على مستوى مصر الذي مدت خدمته بعد المعاش عامين متتاليين وأشاد به محافظ جنوب سيناء في كثير من اللقاءات لما حققه بنجاح في مدينة شرم الشيخ وطالب رؤساء المدن أن يكونوا مثله في الإدارة والعمل وقد نشرت صفحة محافظ جنوب سيناء صورة ضوئية من قرار مد خدمته.

وكان قد تفقد اللواء خالد فودة في وقت سابق مدينة شرم الشيخ ونويبع ودهب رافقة خلالها المهندسة إيناس سمير حافظ نائب محافظ جنوب سيناء وبحضور اللواء محمد خريصة مساعد وزير الداخلية مدير الأمن والعميد مصطفى عابدين مدير إدارة مرور جنوب سيناء وعدد من القادة التنفيذيين بالمحافظة.

وشملت الجولة افتتاح ملعب خماسى بقرية الشرفا الشرقية التابعة لمدينة شرم الشيخ حيث التقى المحافظ بابنائة من البدو وهنأهم بإقامة هذا الصرح الرياضي ليمارسوا انشطتهم الرياضية من خلاله ودعاهم للمحافظة عليه لكونه ملكا لهم وقام بتوزيع عدد من الأدوات والملابس الرياضية عليهم.