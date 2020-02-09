محافظ بنى سويف يشهد تنفيذ الصرف بصفط العرفا بنظام المشاركة المجتمعية

بنى سويف أيمن لطفى

شهد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحى فى قرية صفط العرفا مركز الفشن كأول قرية مصرية يتم فيها المشروع ضمن البرنامج القومى لخدمة الصرف الصحى بالقرى غير المخدومة بنظام المشاركة المجتمعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ،والصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء بوضع خطة لتنفيذ البرنامج .

وتفقد محافظ بنى سويف اليوم الأحد بدء تنفيذ المشروع برفقة أحمد دسوقى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، واللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، والدكتور باسم على ، والمهندس محمود طلعت من الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، واستعرض محمد هانى بدء تشغيل ماكينات جسات التربة ،تمهيدا لبدء أعمال الحفر والشبكات، وسط فرحة كبيرة من أهالى القرية الذين استقبلوا محافظ بنى سويف بالزغاريد وهتافات" تحيا مصر ويعيش السيسى ".

وأوضح محافظ بنى سويف فى تصريحات له أنه من المقرر الإنتهاء من المشروع خلال أربعة عشر شهرا، ليخدم مع نهاية 2021 أكثر من 12 الف نسمة، وحوالى 15 ألف نسمة مع حلول عام 2027 ، لافتا أن الدولة لا تدخر جهدا فى تحسين مستوى معيشة المواطنين فى القرى، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يوصينا بالقرى وأن نعمل ليل نهار للارتقاء بمستوى الخدمات الحيوية بها خاصة الصرف الصحى".

وأوضح محافظ بنى سويف أنه يجرى تنفيذ الـ 40 % من المشروع بتكلفة 8 ملايين جنيه ،والتى تم توفيرها من خلال المساهمة المجتمعية،وهى عبارة عن 9 كم شبكات انحدار،بجانب التبرع بـ 3 قراريط لاقامة محطة الرفع ، علاوة عن أعمال الرفع المساحى وتصميم الشبكات ومحطة الرفع وخط الطرد وإعداد جدول الكميات والمواصفات الفنية بتكلفة 1.5 مليون جنيه ويتضمن المشروع إنشاء المحطة وخط طرد 2 كم و500 متر للصرف على محطة معالجة الفشن ، والذى يمثل الـ 60 % من المشروع والذى تتحمله الحكومة بتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه ، لتصل بذلك إجمالى تكلفة المشروع إلى أكثر من 19 مليون جنيه .

وطالب محافظ بنى سويف القائمين على تنفيذ المشروع بأهمية تسريع وتيرة أعمال التنفيذ ،موجها رئيس المدينة بالتواصل والمتابعة المستمرة مع الجهاز التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية وشركة المياه لمتابعة خطوات التنفيذ والوقوف أولاً بأول على معدلات التنفيذ وسير الأعمال وتذليل كافة العقبات التى تواجه مراحل التنفيذ ،مطالبا الأهالى خاصة الشباب بالمساهمة فى أعمال الإنشاء وتسهيل مهمة القائمين على تنفيذ هذا المشروع الذى يرتكز فى تنفيذه على المشاركة المجتمعية من المجتمع المدنى .

يذكر أن قرية صفط العرفا ضمن 13 قرية تم اختيارها لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بنظام المشاركة المجتمعية، وتم التنسيق مع الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للتأكد من مطابقتها مع المخطط العام للصرف الصحي، علاوة على إختيار قرى السعادنة بمركز بنى سويف ،وطنسا الملق وعزبة نجع الديب وقرية بنى خليفة بمركز ناصر،وقريتى السلطانى وعلى كيلانى ببا ،وقرى سفا وجزيرة الوكلية ونزلة حنا والزاوية الخضراء والقضابى والشقر بالفشن،ليصل إجمالى عدد المستفيدين من توصيل خدمة الصرف الصحى بتلك القرى إلى 81569 نسمة.











