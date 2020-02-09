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محافظ المنوفية : رفع 2500 طن نواتج هدم وتطهير بمدخل قرية شنوان

الأحد، 09 فبراير 2020 06:51 م
محافظ المنوفية : رفع 2500 طن نواتج هدم وتطهير بمدخل قرية شنوان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم رفع مايقرب من 2500 طن نواتج هدم وتطهير بمدخل قرية شنوان  منذ بدء رفع التراكمات ، كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بتشجير المنطقة لإضفاء مظهر حضاري وإستغلالها كمشتل للوحدة المحلية عقب الإنتهاء من رفع كافة التراكمات والمخطط لها الثلاثاء القادم ، وكذا رفع كفاءة وتجميل مدخل قريتي شنوان ومليج  ، جاء ذلك خلال جولته التفقدية  بمدينة شبين الكوم رافقه خلالها محمد موسى ، نائب المحافظ  وبحضور رئيس مركز ومدينة شبين الكوم .

وأكد محافظ المنوفية، أن تحسين البيئة والحفاظ علي المظهر الجمالي علي رأس أولوياته وأنه سيتم البدء في رفع تراكمات الهدم ونواتج التطهير علي جانبي طريق ترعة القاصد بدءا من يوم الخميس المقبل عقب الإنتهاء من رفع كافة التراكمات بمدخل قرية شنوان ، ومن جانبه أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من قبل القائمين علي رفع هذه التراكمات وطالبهم بسرعة الإنجاز والإنتهاء من المهام المطلوبة في أسرع وقت ممكن  .

من الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد وضع خطة طموحة لرفع كافة بؤر تجمعات القمامة ونواتج الهدم بدءا برفع تراكمات أرض عرفة والتي بلغت ما يقرب من 20 ألف طن مضيفا أننا مستمرون للانتهاء من كافة بؤر القمامة بنطاق المحافظة .    

وفى سياق متصل أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون  ،محافظ المنوفية، أنه تم إزالة 573 حالة تعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية منذ بدء إنطلاق الموجة الـ 15 والتى قد بدأت فى 2 من فبراير الجارى بنطاق مراكز ومدن  وقرى المحافظة.

وأوضح المحافظ، على أن الموجه ضمت إزالة 201 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة  28 ألف و 518  م2 و 372 حالة تعدى على الأراضى الزراعية  بإجمالى مساحة 12 فدان و18 قيراط  بمختلف جهات الولاية بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية ، إستمرار  تنفيذ الموجة  (15) على مستوى المحافظة ، مشدداً على أنه لاتهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة حفاظاً على الممتلكات العامة والخاصة.

وشدد محافظ المنوفية على أنه لاتهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة، مؤكدا على إستمرار تنفيذ الموجة  (15) على مستوى المحافظة للحفاظ  على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها ، يأتى هذا فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع  كافة أجهزة الدولة للحفاظ  على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها .

 


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