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محافظ الغربية يستعرض تطوير مصنعي تدوير القمامة ومحطة إنتاج البيض

الأحد، 09 فبراير 2020 04:26 م
محافظ الغربية يستعرض تطوير مصنعي تدوير القمامة ومحطة إنتاج البيض جانب من اللقاء
الغربية عادل ضرة

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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على أهمية التنسيق المتبادل بين المحافظة ووزارة الدولة للإنتاج الحربى لسرعة إنهاء أعمال تطوير مصنعي تدوير القمامة بالمحلة ودفرة، جاء ذلك خلال لقاء محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا بوفد وزارة الدولة للإنتاج الحربى بحضور اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.

وخلال اللقاء؛ وجه محافظ الغربية بسرعة إعادة تشغيل مصنع التدوير بالمحلة الكبرى لكى يستوعب كميات القمامة المتولدة يومياً والعمل على إنهاء إجراءات توريد معدات النظافة للمحافظة.

ومن جانبه؛ أشار نائب المحافظ أن النهوض بمنظومة النظافة بالمحافظة ضمن مخططات العمل الرئيسية خلال الفترة الحالية.

كما تطرق اللقاء إلى مخططات تطوير محطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم بطنطا المتوقفة عن العمل وذلك في إطار الحرص على تنمية الثروة الداجنة بالمحافظة وتحقيق الإكتفاء من البيض ولحوم الدواجن.

علي الجانب الاخر قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ هالة رمضان أحمد شاهين – جمال العبد عبد العاطي - وليد السكرى عبد الرحيم – كاميليا أبو المجد أبو العزم – أمل مصطفى إبراهيم لحصولهم على مراكز متقدمة خلال الدورات التدريبية في العام التدريبي 2019/2020 بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الغربية بأوائل الدورات التدريبية بمكتبه بالديوان العام بحضور الدكتور أحمد عطا لتحفيزهم وتشجيعهم على تطوير قدراتهم ليصبحوا قيادات مستقبلية ذو كفاءة عالية في الإدارة المحلية.

وخلال اللقاء أكد محافظ الغربية أن هذا التكريم جاء لتشجيع العاملين وتعزيز روح الإنتماء للعمل والتأكيد على أن الإلتزام والجدية في العمل هو الأساس للتنمية الحقيقية ، مشيراً إلى ضرورة مشاركة العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة في الدورات التدريبية المختلفة والتي ينفذها مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتنمية المهارات السلوكية والوظيفية للعاملين لتحسين مستوى الأداء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

 

 


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