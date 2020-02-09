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محافظ الدقهلية :نقل موقف الشيخ حسانين وإعادة تأهيل الميدان بالمنصور

الأحد، 09 فبراير 2020 03:39 م
محافظ الدقهلية :نقل موقف الشيخ حسانين وإعادة تأهيل الميدان بالمنصور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية فريق المحافظات

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أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم جولة ميدانية مفاجأة بمدينة المنصورة، تفقد خلالها ميداني الشيخ حسانين والطميهي وشارع العباسي، وقرر البدء اليوم في إجراءات نقل موقف الشيخ حسانين وإعادة تأهيل وتطوير الميدان وتقليل مساحة(الصينية) لخلق مساحات جديدة لتسهيل حركة السير للسيارات والمشاة ،ووجه لرئيس حي غرب المنصورة برفع كافة تراكمات القمامة وتحسين مستوى النظافة اليوم وكل يوم على مستوى الحي بأكمله.

وتفقد محافظ الدقهلية ميدان الطميهي ووجه لرئيس الحي برفع كافة تراكمات القمامة،وطلب من مدير إدارة المرور برفع جميع السيارات(الراكنة) بالميدان  وقال "ولا عربية أشوفها راكنة في الميدان وتعطل الحركة وتشوه المنظر"وطلب من مدير شرطة المرافق برفع كافة الاشغالات بالأماكن التي تفقدها .

وأكد محافظ الدقهلية للمواطنين الذين إلتقى بهم أن ميدان الطميهي سيتم تطويره خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر ليكون من أجمل ميادين المحافظة، مشيرا إلى أن عمليات تحسين مستوى النظافة لن تتوقف.

وعلى هامش جولة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أصدر اليوم قرارا برفع جميع السيارات المركونة منذ سنوات بنطاق المحافظة.

يذكر أن الدكتور أيمن مختار وافق على صرف الدفعة 135 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة يناير 2020 وذلك بإجمالى مبلغ 750 ألف جنية موزعة علي 13 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة .

وأضاف مختار أن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة 64 شاب وفتاه ( 23 من الذكور - 23 من الاناث ) وذلك لإقامة  مشروعاتهم وقال المحافظ ان بذلك يصل إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب  لإقامة مشروعاتهم حتى الان بلغت 83.554 مليون جنيه استفاد منها 11459 شاب وفتاة ( 5511 ذكور - 5948 أناث) ، جاءت تصريحات الدكتور مختار بناء على التقرير الذى عرضته الأستاذة زينب الامشاطى مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

 

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الدقهلية

محافظ الدقهلية

ميادين المنصورة

تطوير المواقف

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