محافظ البحيرة يحيل 23 موظف للتحقيق لغيابهم وتقصيرهم فى العمل

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه لا تهاون فى أى تقصيرمن العاملين، وخاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على إستمرار الحملات الرقابية المفاجئة للوقوف على تلك الخدمات وتحقيق الإنضباط الإدارى .

وفى هذا السياق، قرر محافظ البحيرة، إحالة 10 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية سالم ومركز شباب زهور الأمراء بالدلنجات للتحقيق، لغيابهم عن العمل دون سند قانونى.

كما قرر إحالة 13 من العاملين بالوحدات الصحية بقرى "صفط الحرية - ششت الأنعام - جبارس" ووحدة طب الأسرة بقرية الضهرية بايتاى البارود للتحقيق للغياب وترك العمل دون سند قانونى وعدم الإلتزام بمواعيد العمل الرسمية.

وأكد محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف المتابعة الميدانية وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الإنضباط الإدارى وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.

كما وجه بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين مؤكداً عدم قبوله أى تقصير خاصة فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية إحتياجاتهم .

يذكر أن محافظ البحيرة، قرر إحالة 66 طبيب وموظف وفنى وعامل بمستشفى أبو حمص للتحقيق لعدم الالتزام الإدارى، وفقا لما انتهت إليه تقارير لجان الرقابة والمتابعة .

حيث تم متابعة الانضباط الإدارى وسير العمل بمستشفى أبو حمص، وتبين إنصراف عدد 64 موظف أثناء مواعيد العمل الرسمية وغياب 2 دون سند قانونى

كما قرر إحالة عدد 21 من العاملين بالوحدات الصحية والزراعة والتموين والتعاون الزراعى بالدلنجات للتحقيق لغيابهم عن العمل دون سند قانونى

وشدد محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف المتابعة الميدانية وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الإنضباط الإدارى وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية .

موجها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين مؤكداً عدم قبوله أى تقصير خاصة فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم

كما إحال محافظ البحيرة 43 موظف بمركز المحمودية للتحقيق لعدم الالتزام الإدارى وفقا لما انتهت إليه تقارير لجان الرقابة والمتابعة .

حيث تم متابعة الانضباط الإدارى بالمستشفى العام بالمحمودية ومتابعة سير العمل وتبين انصراف عدد 25 من الأطباء بالمستشفى بدون سند قانونى وتم متابعة سير العمل بالمدارس التابعة لقرية ديروط حيث تبين غياب عدد 18من العاملين بمدرسة التريسى .