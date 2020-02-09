محافظ البحر الأحمر يقيل رئيس قرية الزعفرانة لتدنى مستوى النظافة

البحر الأحمر - عماد عرفة

قرر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، إقالة رئيس قرية الزعفرانة بمدينة رأس غارب، فى جولة مفاجئة للمحافظ إلى قرية الزعفرانة، اليوم الأحد، بسبب تدنى مستوى النظافة داخل القرية، وتجمع مياه الأمطار، ووجود العديد من التعديات، وورش صيانة سيارات للنقل الثقيل، وورش إصلاح الكاوتش على الطريق الرئيسى للقرية، وتقوم هذه الورش بإلقاء مخلفات الكاوتش على الطريق الذى يتسبب فى العديد من الحوادث.

وكلف المحافظ رئيس مدينة رأس غارب بفحص تراخيص هذه الورش، موجهًا بتمهيد وتوسعة الطريق المؤدى إلى مدخل المحافظة بقرية الزعفرانة من المدخل الشمالي.

وأكد محافظ البحر الأحمر، أنه لن يسمح بوجود أى مخالفات، مشددًا على أنه يولى ملف النظافة اهتماما كبيرا، وغير مقبول وجود أى قمامة بالمدن والقرى، أو تقصير فى حق المواطن، مشيرًا إلى أن زياراته المفاجئة مستمرة للمصالح الحكومية وفى أوقات مختلفة.

وكان تفقد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، الخميس الماضى، مستشفى الغردقة العام، لمراجعة الملاحظات السلبية التى وجه بتلافيها، خلال زيارته السابقة للمستشفى.

بدأ المحافظ الزيارة بتفقد وحدة الغسيل الكلوى للاطمئنان على تقديم الخدمة الصحية للمواطنين على أكمل وجه، وحرص على الاستماع للمرضى ومعرفة طلباتهم، حيث استمع لشكوى مريضة، أثناء تقديم جلسة غسيل كلوى لها بالوحدة، واستمع أيضًا لشكوى مريض آخر، ووجه بحل شكواهم على الفور.

وبعدها تفقد عدد من الأقسام الأخرى، وتوجه إلى مطبخ المستشفى، للاطمئنان على سلامة الوجبات المقدمة للمرضى، والتأكد من جودتها، ووجه بتوفير الدعم المطلوب لضمان سلامة الوجبات، مشددًا على النظافة العامة للمكان والعاملين به، واضطلع على شهاداتهم الصحية.

وأكد محافظ البحر الأحمر، خلال جولته بمستشفى الغردقة العام، أنه يسعى إلى "الإصلاح الصحي" بالمحافظة من خلال تطوير المستشفيات، وعمل زيارات مفاجئة متكررة للوقوف على مدى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، قائلًا: "كل يوم هتلاقونى فى المستشفيات والمصالح الحكومية، أنا مبزهقش، والمتابعة أهم شيء عندي"، لافتًا إلى أنه لابد من استغلال الاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى بصحة المواطنين، من خلال استراتيجية الدولة لبناء الإنسان على المستوى الصحى" ، مشيرًا إلى أن الرئيس يضع على عاتقه مهام كثيرة جميعها تدور حول صحة المواطن، ورعايته بإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة، موضحًا أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وجه بتسخير كل الجهود وتقديم الدعم المطلوب للمساهمة فى إحداث طفرة وتحسن ملموس فى المجالات الصحية.

وأنهى المحافظ زيارته بعدما تأكد أن مدير مديرية الصحة، تلافى السلبيات التى لاحظها ووجه بتلافيها خلال زيارته السابقة للمستشفى، وأبرزها ملاحظات تتعلق بسلامة جزء من إحدى المنشآت الطبية والتى كانت آيلة للسقوط، ومكان اعداد الطعام ومكان المغسلة التى وجه بنقلها واخلائها لحين اعادة ترميمها.