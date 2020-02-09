محافظ أسيوط: استلام جناحى توسعه لمدرستين بمركزى البدارى والفتح

أسيوط- ضحا صالح

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تضافر جميع جهود المحافظة فى الاهتمام بإنشاء مشروعات البينة التحتية الخاصة بالمنظومة التعليمية مشيداً بالدور الذى توليه الدولة فى إقامة مشروعات البنية الأساسية وتوفير حياة كريمة للمواطنين مشددا على رؤساء المراكز والأحياء بالعمل على توفير سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات أمام هيئة الأبنية التعليمية لتنفيذ مشروعاتها لخفض الكثافة الطلابية داخل الفصول وتوفير جو ملائم للطلاب والعمل على الارتقاء بالمستوى التعليمي.

أضاف أنه تم الاستلام الابتدائى لجناحى توسعه بمدرسة البدارى الثانوية الزراعية بمركز البدارى وجناح أخر بمدرسة عرب مطير للتعليم الأساسى مؤكدا على استكمال الأعمال بكافة قرى ومراكز المحافظة حسب اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى لهيئة الأبنية التعليمية.

وأشار مصطفى عبد الفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمنطقة أسيوط إلى الاستلام الابتدائى لعملية إنشاء جناحين توسعه جديدين بمدرسة البدارى الثانوية الزراعية بقدرة استيعابية 42 فصل دراسى فضلا عن غرف الإدارة والمكتبة والمعامل ودورات المياة إجمالى 75 حجرة مضيفاً إنه تم استلام جناح أخر بمدرسة عرب مطير للتعليم الأساسى بطاقة 23 فصل بينهم 6 فصول لمرحلة رياض أطفال و17 فصل للمرحلة الابتدائية بخلاف غرف الإدارة المدرسية والمعامل والمجالات ودورات المياة وصالة متعددة الاستخدام بإجمالى 33 غرفة منوها بأن تم توفير عدد من طفايات الحريق بكافة الطوابق بالمدرستين وتركيب خزانات مياه علوية تم توصيلها بصنبور الحريق بالمدرسة واستبدال الزجاج العادى بزجاج مصنوع من مادة البولى إيتلين غير قابل للكسر والمانعة لأشعة الشمس الضارة واستخدام أنظمة الإنارة الموفرة للطاقة من الكشافات الليد المعتمدة لدى الهيئة وذلك بناء على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وفى إطار الإهتمام الذى تولية الدولة بإقامة مشروعات البنية الأساسية للحد من الكثافة الطلابية وتوفير جو ملائم للطلاب.

وفى سياق اخر شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة شن الحملات التموينية المفاجئة بجميع مراكز وقرى المحافظة وتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة ؛ وذلك بالتنسيق والتعاون بين مديرية التموين ورؤساء المراكز والأحياء وكافة الأجهزة المعنية مؤكداً على اتخاذ كافة الاجراءت القانونية اللازمة حيال المخالفين وردع الخارجين عن القانون للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وضبط الأسواق.

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه تم ضبط 4 طن سكر 4،طن أرز ،150 كرتونة زيت ونصف طن مكرونة قبل ببيعها فى السوق السوداء خلال حملة تموينية مفاجئة مفاجئة على منافذ صرف السلع التموينية بقرية درنكة ومركز أبنوب بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريتى الصحة والطب البيطرى ورئاسة مركزى أسيوط وأبنوب مضيفاً إنه تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين خاصة بالمخابز لافتاً إلى تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمواصلة شن الحملات المفاجئة على مدار اليوم سواء خلال الفترة الصباحية أو المسائية واتخاذ كافة الاجراءت القانونية لردع كل من يتلاعب بقوت وحقوق المواطنين.

على جانب منفصل، أناب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المهندس عمرو عبدالعال نائبه لحضور الاجتماع التنسيقى لتحديث المخطط الاستراتيجى لقرى مركز ومدينة البدارى بقاعة المجلس التنفيذى بديوان عام المحافظة بمشاركة وفد من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والمهندسة ايمان على مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة ، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى وعدد من الجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة والخبراء المشاركين من الهيئة فى المشروع.

و تم مناقشة وعرض دراسات الوضع الراهن والرؤى التنموية لمركز البدارى وعرض مشروع تحديث المخطط الاستراتيجى ومنهجية ومكونات المشروع ومراحل العمل به والدراسات التفصيلية لكل قطاع على حدى.

وقال نائب المحافظ إن المخطط الاستراتيجى لأى مدينة والقرى التابعة لها مهم لتحديد المحاور التنموية بها فى كافة القطاعات لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحديث المخطط الاستراتيجى العام لمركز البدارى والقرى التابعة له مشيراً إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالانتهاء من وضع المخططات المستقبلية لمراكز المحافظة والقرى التابعة لها فى أسرع وقت ممكن مع الوضع فى الاعتبار الرؤى المستقبلية وتحديد الأولويات للمناطق المختلفة بما يحقق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضحت مدير عام ادارة التخطيط العمرانى بالمحافظة إنه تم خلال الاجتماع عرض ما انتهت إليه دراسات الوضع الراهن لمشروع تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة البدارى وقرى المركز والذى تضمن موجهات تنمية المركز فى إطار الدراسات السابقة وتحليل وتقييم الوضع الراهن لمركز البدارى والرؤية المستقبلية للمركز والموقف التنفيذى للمشروعات المدرجة بالمخططات الاستراتيجية للتجمعات العمرانية بالمركز مضيفة أن تحديث المخطط الاستراتيجى يهدف إلى تحديد احتياجات مركز البدارى وقراه بكافة القطاعات الخدمية وتعظيم الاستفادة من الخطط الاستثمارية القادمة بمشاركة خبراء هيئة التخطيط العمرانى وقيادات تنفيذية ومسئولى الجمعيات الأهلية وشركاء التنمية من التنفيذيين والمجتمع المدني.



استلام جناحين توسعه لمدرستين بمركزي البداري والفتح



استلام جناحين توسعه لمدرستين بمركزي البداري والفتح



استلام جناحين توسعه لمدرستين بمركزي البداري والفتح



استلام جناحين توسعه لمدرستين بمركزي البداري والفتح