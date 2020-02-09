محافظة الفيوم: رفع 4 آلاف طن قمامة ومخلفات بناء وإزالة 644 حالة إشغالات

الفيوم رباب الجالي

أعلنت محافظة الفيوم عن رفع 4616 طن قمامة، وإزالة 644 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1234 كشاف إنارة، في حملات للنظافة ورفع الإشغالات خلال الأسبوع الماضى بمراكز سنورس وأبشواى ويوسف الصديق، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها علي الطرق بجميع مراكز المحافظة.



أوضح محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أن الحملات التى تمت خلال الأسبوع الماضى تمكنت من رفع 2423 طن قمامة وأتربة ومخلفات مبانى، وإزالة 353 حالة إشغالات متنوعة تشمل عوائق خرسانية وتندات مخالفة بمدينة سنورس والوحدات المحلية التابعة للمركز، كما تم زرع 40 عامود إنارة بقرى جبلة والسعيدية ومنشاة بنى عتمان، وتركيب وصيانة 344 كشاف إنارة، فضلاً عن تجميل وتطوير ميدان شارع ناصر بمدينة سنورس، وغرس 50 شجرة زينة بالطريق السياحى لبحيرة قارون.



وكشف مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، عن تنفيذ 4 حملات مكبرة للنظافة أسفرت عن رفع 1885 طن قمامة ومخلفات بناء ونواتج تطهير الأبحر، كما تم إزالة 71 حالة إشغالات متنوعة لعوائق حديدية وإعلانات مخالفة، وصيانة 577 كشاف إنارة بنواحى المركز، بالإضافة إلى غرس 164 شجرة بطرق وشوارع المركز، وإنشاء وتطوير وصيانة 3 ميادين.



ومن جانبه، قال المحاسب كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، أن المركز قد قام بتنفيذ حملة مكبرة للنظافة تمكنت من رفع 308 طن قمامة ومخلفات بناء بمدينة يوسف الصديق وقرى كحك، والشواشنة، وقصر الجبالى، والحامولى، والريان، والنزلة، وقارون، والمشرك، ورفع 220 حالة إشغالات متنوعة، كما تم صيانة وتركيب 313 كشاف إنارة، فضلاً عن إنشاء وصيانة وتطوير 3 ميادين وغرس 105 شجرة على الطرق بنواحى المركز.

