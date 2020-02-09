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الأحد، 09 فبراير 2020 04:35 م
خالد صلاح
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مجموعة طلعت مصطفى تعلن انضمام عمرو القاضى نائبا للرئيس التنفيذى والعضو المنتدب

الأحد، 09 فبراير 2020 04:24 م
مجموعة طلعت مصطفى تعلن انضمام عمرو القاضى نائبا للرئيس التنفيذى والعضو المنتدب هشام طلعت مصطفى

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أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، انضمام عمرو القاضى للمجموعة، ليتولى منصب نائب لهشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمجموعة .
 
وأشارت الشركة من خلال بيان للبورصة المصرية اليوم، أن الاختبار جاء لتمتع القاضى بخبرات واسعة فى مجال التطوير العقارى، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذى لشركة "سيتى ايدج" للتطوير العقارى، وقبل ذلك تولى العديد من المناصب الاستراتيجية فى عدد من كبرى شركات القطاع العقارى فى مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة .
 
وأكدت المجموعة من خلال البيان الصحفى أن انضمام عمرو القاضى بخبراته الواسعة يمثل قيمة إضافية لمجموعة الخبرات والكفاءات الحالية بالمجموعة، وسوف يساهم فى تعزيز موقف المجموعة كشركة رائدة فى مجال التطوير العقارى فى مصر .
 
كما أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding تضم لها الكفاءات المتميزة فى السوق العقارى، نتيجة لما تشهده قطاعات التطوير العقارى فى مصر، وذات العائد الدورى المتكرر من النمو .
 
هشام طلعت مصطفى
هشام طلعت مصطفى

مجموعة طلعت مصطفى

هشام طلعت مصطفى

عمرو القاضى

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