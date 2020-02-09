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مجلس النواب يوافق على 7 اشتراطات لمزاولة مهنة "السايس".. تعرف عليها

الأحد، 09 فبراير 2020 05:19 م
مجلس النواب يوافق على 7 اشتراطات لمزاولة مهنة "السايس".. تعرف عليها الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

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وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، علي الاشتراطات اللازمة لمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات " السايس"، بمشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.  
 
ووفقا للمادة (7) يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم إنتظار المركبات الآتي:
 
1-  ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
 
2-  إجادة القراءة والكتابة.
 
3-  أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً.
 
4-  أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.
 
5-  ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.
 
6-  الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.  
 
 
ويواجة مشروع القانون، ظاهرة سلبية انتشرت مؤخرا تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وكثرت الشكاوى من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا علي أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.
 
 
ويأتي في إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجية (ما يطلقون على أنفسهم سايسي السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني واستغلاله بشكل عشوائي، مما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي ليكون تحت بصر ورعاية الدولة في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.
 
 

مجلس النواب

انتظار السيارات

علي عبد العال

السايس

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