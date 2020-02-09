مباحث تأمين الطرق بالقليوبية تضبط تشكيلا عصابيا بحوزته كيلو استروكس

القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بأمن القليوبية، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، بحوزتهم كيلو من مخدر الأستروكس، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من ضباط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ (خدمة تأمين القطاع الثانى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى) والقوات المرافقة من ضبط "م. س. ع" 22 سنة، عاطل ومقيم سنديون – دائرة مركز قليوب، السابق اتهامه فى عدد 2 قضية "مخدرات "، و"م .ا .ش" 26 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، و"ع. ف ع " 31سنه، عاطل ومقيم شارع جامع أبو الهنا – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وتم القبض على التشكيل العصابى حال استقلالهم مركبة توك توك بدون لوحات (جارى فحصها) بناحية قلما اتجاه بنها – دائرة مركز قليوب وبحوزتهم كمية من مخدر الإستروكس تزن حوالى 1 كيلو جرام، ومبلغ مالى 790 جنيها، وهاتف محمول وجهاز تابلت، وتم التحفظ عليهم.

بمواجهة المتهمين ، أقروا بتكوينهم تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهاتف للاتصال بعملائهم ومركبة التوك توك لتسهيل تنقلاتهم، جارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

كما ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية وتم ضبط المتهمين والتحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد شريف الهامى مأمور مركز شرطة الخانكة، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة مفادها قيام كل من م ص ص 48 سنة، عاطل ومقيم منشية الجبل الأصفر - دائرة المركز، وأ ع م وشهرته " أبو شمس" 42 سنة، عاطل ومقيم ذات العنوان، وم.م ص 42 سنة، عاطل ومقيم ذات العنوان بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر.

وجرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين بمعرفة العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، وبحوزتهم سلاح نارى بندقية اليـة عـيار 7.62x 39 مم تحمل بخزينتها عدد 10 طلقة من ذات العيار ،و سلاح نارى بندقيه خرطوش ماركة شوت جن مطموسة الأرقام - سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم وعدد 8 طلقه من ذات العيار ،و كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 200 جرام ،مبلغ مالى 1500 جنية وعدد 3 هاتف محمول.

بمواجهة المتهمين، أقروا بمضمون ما أسفر عنه الضبط والتحريات، وحيازتهم للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم، جارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.