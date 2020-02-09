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لو بتحب تناول الطعام خارج المنزل .. ابعد عن البيض المقلي والبرجر

الأحد، 09 فبراير 2020 12:00 ص
لو بتحب تناول الطعام خارج المنزل .. ابعد عن البيض المقلي والبرجر وجبات سريعة-صورة ارشيفية
فاطمة ياسر

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نعلم جميعًا أن الوجبات السريعة سيئة للصحة العامة،  لذلك إذا كنت من محبي الوجبات السريعة، فإليك بعض النصائح لمساعدتك على تناولها بطريقة صحية، وذلك وفقا لموقع " activefeel.".
 
-البيض المقلي خارج المنزل
البيض المقلي في الوجبات السريعة  التي يقوم الكثيرون بتناولها بكثرة، فإذا أكلت البيض من قبل تلاحظ مدى هشّته، وذلك لأن  البيض يحتوي على كميات كبيرة من المواد الحافظة والنكهات، وتتسبب  هذه المكونات في الكثير من الأضرار الصحية كارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، ولذا عليك عدم تناول البيض المقلي المصنوع خارج المنزل.
 
-الدجاج والسمك
عادة ما يكون الدجاج والسمك أكثر صحة من اللحم البقري المعالج المستخدم في البرجر المصنوع خارج المنزل، ولذا إذا رغبت في تناول الطعام خارج المنزل يمكنك تناول الدجاج أو الأسماك لأنها أكثر صحية من اللحوم،  وأيضا عليك عدم تناول الصلصات والتوابل، ولذا عليك عدم تناول الأطعمة السريعة تجنبا للإصابة بأمراض القلب والسكر وارتفاع الكولسترول. 
-الكاتشب 
 
طريقة أخرى ذكية لتقليل الآثار السيئة للوجبات السريعة هي تجنب المايونيز والزبدة وأنواع معينة من الكاتشب، ويجب عليك أيضًا تجنب تلك المحليات والصلصات التي تشك في أنها تحتوي على أشياء سيئة بالنسبة لك،  ولا يُعد الكاتشب ضارًا بصحتك لأنه مصنوع من الطماطم وقطع صغيرة من الملح، ولكن هناك أنواعًا معينة من الكاتشب التي تحتوي على نكهات أخري ، وهي بالتأكيد ضارة بوزنك ولصحة.
 
-البطاطس المملحة
إذا كنت تستمتع بتناول البطاطس المقلية ، حاول أن تجعلها غير مملحة لأن هذا  سيكون أكثر صحة، وعلى الرغم من أن الأطعمة المقلية ضارة بشكل ملحوظ،  إلا أن الكثير منها قد يصبح أقل ضررًا بصحتك إذا كنت تستهلكها بدون مكونات صناعية، وهذا صحيح أيضا بالنسبة لجميع الأطعمة المقلية العميقة، وليس فقط البطاطس المقلية.
 
 
 
 

وجبات سريعة

وجبات

اطعمة

المعدة

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