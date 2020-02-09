لماذا أطفأت الولايات المتحدة الأمريكية "روبوت نهاية العالم"؟..إعرف السبب

وكالات

تحدثت المجلة Air Force Magazine فى تقرير لها عن كيفية عمل نظام الانتقام النووى الأوتوماتيكى ERCS بعد الإطلاق التجريبي الأخير لصاروخ البالستي Minuteman III العابر للقارات.

ووفقا لموقع "سبوتنيك"، بدأ المناوبة فى عام 1963، مهمة ERCS هى شن الضربة الانتقامية بقوة ترسانة الصواريخ النووية الأمريكية كلها، إذا تم تدمير قيادة البلاد ومواقع قيادة القوات الإستراتيجية تعطلت، بمعنى آخر، عندما لا يكون أحد يمكنه الضغط على "الزر الأحمر".

تم تصميم ERCS للعمل مع الصواريخ الباليستية، في لحظة حرجة، يتم إطلاق صاروخ قيادة في مدار أرضي منخفض، إنه يحلق فوق مناطق مواقع أجهزة الصواريخ العابرة للقارات، يبث أمرًا لإطلاق الصواريخ، من أجل فهم أن الوقت قد حان، تطلب الإلكترونيات كل 6 ساعات طاقم منصات الإطلاق، إذا لم يستجب فى غضون 10 دقائق، فإن ERCS يعتبر أن الأشخاص قد ماتوا وينتقل إلى الوضع التلقائى.

ولكن فى عام 1991، بعد نهاية الحرب الباردة ، أمر الرئيس الأمريكى جورج بوش بإلغاء المناوبة فى وضع "الإنذار النووى"، تمت إزالة صواريخ القيادة القديمة، وأخذ مهمتها مواقع القيادة في الطائرة E-6B يطلق عليها "طائرة يوم القيامة" مع نظام مراقبة إطلاق الصواريخ.

تعمل ERCS الآن في شكل غير كامل، لا تزال أجهزة الكمبيوتر تطلب طاقم منصات الإطلاق أربع مرات في اليوم. ولكن إذا لم يردوا، فلن يحدث شيء: لإطلاق صاروخ، يجب الحصول على رمز إطلاق من E-6B ، والتي يتحكم بها الناس، بالإضافة إلى ذلك، من أجل تجنب وقوع الحوادث، تم توجيه الصواريخ الباليستية العابرة للقارات إلى المناطق غير المأهولة في المحيط الهادئ وقبل بدء مهمة قتالية، يجب أن إدخال إحداثيات الهدف.

ومع ذلك ، في السنوات المقبلة، تخطط الولايات المتحدة لتحديث نظام إدارة ترسانتها النووية. ربما، فى الوقت نفسه، سيتم استعادة إمكانية التشغيل ERCS، وفقا للمجلة.

نظيره الروسى، نظام "بيريمتر"، في المناوبة وتم تحديثه مؤخرا، يعمل كالتالي: يقوم حاسوب عملاق مخبأ في سماكة جبال الأورال بتحليل المعلومات الواردة من نظام الإنذار المبكر من هجوم صاروخي والآلاف من أجهزة الاستشعار المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، للإشعاع والزلازل، إذا أبلغت أنظمة الإنذار من الهجوم الصاروخي عن إطلاق للصواريخ الباليستية، ثم أبلغت المستشعرات عن صدمات زلزالية وتلوث إشعاعي، يستنتج نظام "بيريميتر" أن ضربة صاروخية نووية شنت على أراضي الاتحاد الروسي، وهو يبلغ بدوره قيادة البلاد بهذا الأمر إلى من خلال نظام الاتصالات وإدارة "كيزبيك" وهو موجود في الحقائب النووية للرئيس ووزير الدفاع ورئيس الأركان العامة.

إذا لم تستجب الحقائب، فإن النظام يطلب مركز قيادة قوات الصواريخ الاستراتيجية. في الحالة التي لا يأتي فيها الرد، يعرض "بيريميتر" اتخاذ القرار للأشخاص الموجودين في مخبأه. إذا لم يكن هناك رد أيضا، تبدأ الإلكترونيات في العمل بشكل تلقائي.