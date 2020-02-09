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لصوص الحقائب فى باب الشعرية: نفذنا 5 سرقات بإسلوب الخطف ونهرب بدراجة بخارية

الأحد، 09 فبراير 2020 04:00 ص
لصوص الحقائب فى باب الشعرية: نفذنا 5 سرقات بإسلوب الخطف ونهرب بدراجة بخارية سرقة حقائب ـ أرشيفية
كتب سليم على

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اعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" والهروب باستخدام دراجة بخارية أمام نيابة باب الشعرية، بارتكاب 4 حوادث سرقة بأسلوب الخطف، وأمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات.

جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة باب الشعرية، يفيد بأن كلاً من "ي. أ. ع" 24 سنة موظفة ببنك، و"ز. ح. ع" 26 سنة، قررا بأنهما حال سيرهما فى شارع الجيش ـ دائرة القسم، فوجئا بدراجة بخارية يستقلها شخصان " غير معلومين لديهما " خطفا حقيبة يدهما ، وبداخلهما" 2 فيزا كارد، بطاقة رقم قومى" خاصين بالأولي "، هاتف محمول، بطاقة رقم قومي، متعلقات شخصية" خاصين بالثانية " ولاذوا بالفرار. 

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وبفحص كاميرات المراقبة فى المنطقة محل الواقعة، أمكن تحديد الدراجة البخارية المستخدمة فى الواقعة، وتبين أنها تحمل أرقام ر ق ي 672 مصر ماركة دايون حمراء اللون، بالكشف الفنى على الدراجة تبين أنها فى حيازة "ي. ج. ع" 24 سنة عاطل، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أخر 

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال استقلاله الدراجة البخارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة

بمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المبلغتين اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع "أ. م. إ"  32 عاطل وسابق اتهامه بحيازة مخدرات في المحضر رقم 13673 قسم الزاوية الحمراء لسنة 2009 " 

وبمداهمته ألقت قوة القبض على المتهم الأخير، وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها، وبإرشادهما ضبط رجال المباحث كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفتا على المضبوطات والمتهمان واتهموهما بالسرقة

بتطوير مناقشتهما للربط بينهما والقضايا المجهولة، اقرأ بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف " والهرب باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة، وبإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "حسن النية "م. س. ح" 40 سنة صاحب شركة فى الوايلي.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا علي المضبوطات واتهموهما بالسرقة، فتحرر عن ذلك ملحقاً للمحاضر الأصلية وتولت النيابة العامة التحقيق.


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