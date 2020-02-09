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لأول مرة فى تاريخ تركيا.. "العدالة والتنيمة" يستورد قمح بـ 14 مليار دولار

الأحد، 09 فبراير 2020 08:17 م
لأول مرة فى تاريخ تركيا.. "العدالة والتنيمة" يستورد قمح بـ 14 مليار دولار مقر حزب العدالة والتنمية
كتب : أحمد علوى

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حطم حزب العدالة والتنمية الأرقام القياسية فى تاريخ الجمهورية التركية فى استيراد القمح حيث قام الحزب مابين عامى 2003-2018 بإستيراد 52 مليون 250 ألف طن قمح بقيمة 14.1 مليار دولار، حيث قال نائب مجلس النواب التركى عن دائرة بورصة بحزب الشعب الجمهورى أورهان صارى بال أن الحزب قد قام بإستيراد قمح للبلد التى تعتبر هى موطن القمح وأن ذلك يعتبر وصمة عار تدعو حزب العدالة والتنمية للخجل.
 
حيث قام الحزب خلال فترة حكمه التى استمرت 16 عاماُ 52 مليون 250 طن قمح بقيمة 14 مليار 100 مليون دولار، لتكون بذلك قد حطمت الأرقام القياسية فى ذلك فى تاريخ الجمهورية التركية. وكانت قيمة القمح الذى تم إستيرادة خلال فترة حكم الحزب هى 73 مليار 411 مليون ليرة تركية، ما يساوى قيمة المعونة الزراعية التى تم منحها للمنتجين خلال الإعوام 2014-2019 وهى 73 مليار 891 مليون ليرة تركية.  
 
وفى حين كان متوسط سعر القمح فى الأسواق بالنسبة للمنتجين هو 800-900 ليرة تركية للطن كان سعر طن القمح الذى يستورده مكتب المحاصيل الزراعية من خارج تركيا هو 1300-1350 ليرة للطن.
 
وأضاف أورهان صارى بال  ،أن العام الماضى قد أنتج المزارعون 19 مليون طن بينما قد استوردت تركيا أكثر من نصف ماتم انتاجه لتدفع 2.3  مليار دولار فقط لما تم استيراده من القمح.
 
والجدير بالذكر أن موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، كان قد أعلن أن رئيسة حزب الخير التركي المعارض ميرال أكشنار ، اتهمت حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم بالتسبب في إفقار الناس ونشر الفساد في البلاد، مؤكدة أن الحزب بعد الاستيلاء على الحكم أعلن مكافحته للفر وللفساد لكن أصبح رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وأصدقاؤه من أصحاب الفضل في الفقر والفساد، حيث أوضحت أثناء زيارتها لعائلة العضو بالحزب سادات هيتشدرماز الذي وافته المنية أمس الخميس، أن المواطنين أصبحوا في وضع صعب للغاية بفضل ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والطبيعي وزيادرة أسعار المنتجات الغذائية، إلى الحد الذي أصبح الإصلاح فيه صعبًا.
 

تركيا

الفساد فى تركيا

فساد العدالة والتنمية

اخبار العالم

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