سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 08:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كندا: إيران لا تستطيع تحليل بيانات الصناديق السوداء للطائرة الأوكرانية

الأحد، 09 فبراير 2020 07:24 م
كندا: إيران لا تستطيع تحليل بيانات الصناديق السوداء للطائرة الأوكرانية موقع حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، اليوم الأحد، إن إيران ليس لديها خبراء يمكنهم تحليل سجلات البيانات من الطائرة المدنية التي أسقطتها الشهر الماضي، مشددا على أنه حان الوقت لإرسال الصناديق السوداء إلى خارج البلاد.وأضاف شامبين - في مؤتمر صحفي بإثيوبيا، حيث يتواجد مع رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو على هامش قمة الاتحاد الإفريقي- "أعتقد أنهم فهموا من مختلف سلطات الطيران المدني في العالم أنه لا يمكنهم إحضار نوع المعدات والخبرات الضرورية لقراءة الصناديق السوداء إلى إيران".

وأوضح أنه قد مر أكثر من 30 يوما منذ إسقاط رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية خارج طهران ، وقد حان الوقت لإنهاء أزمة من سيقوم بمعالجة التسجيلات التي من المتوقع أن تكشف الكثير عن الحادث.

وطلبت إيران إعارة المعدات اللازمة لتنزيل محتوياتها، في حين أصرت كندا ودول أخرى بشكل متزايد على إرسال الصناديق إلى خبراء في بلد مثل فرنسا.

كان من بين ضحايا الطائرة 57 مواطنا كنديا و 138 شخصا مرتبطين بكندا، وكان العديد منهم من الطلاب والأكاديميين العائدين إلى كندا بعد عطلة ديسمبر.

من جهة أخرى ، يسعى محاميان كنديان، سبق وأقاما دعوى قضائية ناجحة ضد إيران، إلى إعادة الكرة هذه المرة بالنيابة عن ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية التى أُسقطت فوق طهران الشهر الماضي، مطالبين بتعويض لا يقل عن 1.5 مليار دولار كندى (1.1 مليار دولار).

وأقيمت الدعوى ضد إيران والزعيم الأعلى الإيرانى والحرس الثورى وجهات أخرى، وأقرت إيران بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية بطريق الخطأ فى الثامن من يناير كانون الثانى مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا من بينهم 57 كنديا.

والمدعى الرئيسى فى القضية غير معروف، وتم تعريفه مبدئيا باسم جون دو الذى يوصف بأنه قريب من الدرجة الأولى لأحد الضحايا ويدعى جاك دو.

 

 


كندا

ايران

الطائرة الأوكرانية

طهران

الصندوق الاسود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل السياس فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل السياس فى مجموعه

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة