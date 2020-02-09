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كنائس الشرقية تنظم مؤتمرا للأطفال للتحذير من مخاطر إدمان المحمول

الأحد، 09 فبراير 2020 01:10 م
كنائس الشرقية تنظم مؤتمرا للأطفال للتحذير من مخاطر إدمان المحمول كرنفال الأطفال بكنيسة الشهيد مار جرجس
كتبت ـ سارة علام

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نظمت كنيسة الشهيد مار جرجس التابعة لإيبراشية الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، أمس كرنفال بعنوان "Charging" لأطفال المرحلة الابتدائية، حيث اختار منظمو الكرنفال، الذى شارك فيه حوالى 1500 طفل، الآية "مشحونون صلاحًا" (رو 15: 14) شعارًا له، ودارت فقرات المؤتمر حول فكرة الارتباط بالله عن طريق الكتاب المقدس والأجبية وسر الافخارستيا وضرورة الشبع منها دائمًا، مثل فكرة ضرورة شحن التليفون المحمول باستمرار وإلا يُصبح بلا قيمة.
 
وشدد المؤتمر على  ضرورة التوازن في استخدام التليفون والحذر من بعض الرسائل السيئة والألعاب الضارة، محذرا من التطبيقات التي لا تناسب سن الطفل وضرورة إبلاغ الوالدين بأية رسائل غريبة، وتم تقديم الفقرات بشكل مبسط مع ربطها بأحداث من الكتاب المقدس، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الترفيهية.
 
في سياق آخر، يبدأ الأقباط الأرثوذكس غدا الاثنين المقبل، الصوم المعروف بصوم يونان، ولهذا الصوم قصة ذكرها الكتاب المقدس وطقوس خاصة تفسر معناه، وصوم يونان هو الصوم الذى يسبق الصوم الكبير بخمسة عشر يومًا، ويعرف فطر صوم يونان بفصح يونان، وهو مصطلح كنسى فريد لا يستخدم إلا بالنسبة لعيد القيامة المجيد، الذى يطلق عليه أيضا «عيد الفصح».
 
مدة الصوم حسب طقس الكنيستين السريانية والقبطية هو ثلاثة أيام أما الأرمن الأرثوذكس فيصومونه خمسة أيام ،  ودخل هذا الصوم إلى الكنيسة القبطية فى أيام البابا إبرآم بن زرعة السريانى (976- 979م) البطريرك الـ62 فى القرن العاشر، حيث كان البابا أبرآم سريانى الأصل، وكان السريان يصومونه قبل القرن الرابع الميلادي.
 
وكان عدد أيام هذا الصوم قديما ستة، أما الآن فهو ثلاثة أيام فقط، تبدأ صباح الإثنين الثالث قبل الصوم الكبير،  صار صومًا مستقرًا فى الكنيسة فى قوانين ابن العسال فى القرن الثالث عشر، كما ذكره ابن كبر 1324م كصوم مستقر فى الكنيسة.
 
 

كنائس العاشر من رمضان

مخاطر المحمول

مهرجان كنسي للأطفال

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