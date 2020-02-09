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كل ما تريد معرفته عن الربط الكهربائى بين مصر والسعودية فى 9 معلومات

الأحد، 09 فبراير 2020 07:00 ص
كل ما تريد معرفته عن الربط الكهربائى بين مصر والسعودية فى 9 معلومات محطة كهرباء
كتبت رحمة رمضان

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بعد أقل من 4 أشهر تبدأ مصر خطوة جديدة فى خطتها للتحول لمحور عالمى للطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائى مع أوروبا وأفريقيا ودول الخليج، حيث تبدأ مصر فى تنفيذ المرحلة الأولى من خط الربط مع السعودية يونيو المقبل، اليوم السابع يرصد أهم المعلومات الخاصة بالمشروع كالتالى :

1- وقعت مصر والسعودية اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائى فى 2012 بين البلدين.

2 - يهدف الربط الكهربائى المصرى السعودى لأن يكون محوراً أساسياً فى الربط الكهربائى العربى الذى يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

3- تبلغ تكلفة المشروع مليار و600 مليون دولار يخص الجانب المصرى منها 600 مليون دولار، ويقوم بالمساهمة فى التمويل إلى جانب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، والبنك الإسلامى للتنمية بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

4 - يبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من (13%) عند استخدام الرابط فقط للمشاركة فى احتياطى توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالى (20%) عند استخدام الخط الرابط للمشاركة فى احتياطى التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين فى فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى (3000) ميجاوات، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجارى للكهرباء خاصة فى الشتاء الذى سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة فى منظومتها إلى مصر.

5 - سيتم تبادل 3 آلاف ميجا وات فى أوقات الذروة بين البلدين التى تختلف بفارق 3 ساعات بين البلدين.

6 - من المتوقع أن يتم البدء فى تنفيذ المشروع يونيو 2020، ومن المقرر تشغيل المرحلة الأولى مطلع عام 2023 بقدرة 1500 ميجا وات.

7 - من المقرر أن تتعاقد مصر مع استشارى عالمى لمراجعة الامور الفنية و المالية للمشروع.

8 - يتعاقد الجانبان المصرى و السعودى مع سفينة مسح عالمية خلال شهر مايو المقبل لتحديد نقاط الربط بين البلدين و المسار الجديد لخط الربط بين البلدين.

9 - من المقرر أن يتم إنشاء خطوط النقل ومحطة محولات بنظام DC "التيار المستمر" التى تعد الأحدث فى مصر والعام العربى.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

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