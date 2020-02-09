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كثافات مرورية بسبب انقلاب سيارة مواد بترولية أعلى الدائرى اتجاه الاوتوستراد

الأحد، 09 فبراير 2020 10:32 ص
كثافات مرورية بسبب انقلاب سيارة مواد بترولية أعلى الدائرى اتجاه الاوتوستراد كثافات مرورية
كتب عبد الرحمن سيد

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ظهرت كثافات مرورية، بسبب حادث انقلاب سيارة مواد بترولية أعلى الطريق الدائرى، فى الاتجاه القادم من التجمع فى اتجاه الاوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات. 
 
 
تلقت غرفة عمليات إدارة المرور، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الدائرى بظهور كثافات مرورية نتيجة لانقلاب سيارة، وانتقل رجال المرور إلى المكان وتم تحويل السيارات لطريق الخدمات اجبارى لحين سحب الكثافات.
 
وعززت، اليوم الأحد، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.
 
وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

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