قيادات التعليم تتابع انطلاق الفصل الدراسى الثانى وتوجه بانضباط الدراسة ..صور

تفقد سمير حجازى مدير إدارة العياط التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة، عددا من المدارس صباح اليوم الأحد لمتابعة أول يوم بالفصل الدراسى الثانى، موجها بتطبيق الإجراءات الصحية على الطلاب وأيضا الالتزام بالمنهج وفق الخريطة الزمنية لتحقيق فصل دراسى منضبط.

وكان محمود الفولى، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة، أكد أن نسبة الحضور بين الطلاب فى أول يوم دراسى وصلت إلى 100%، موضحا أنه زار وحضر طابور الصباح فى 3 مدارس بإدارة العجوزة التعليمية على رأسها مدرسة النصر الابتدائية والعجوزة الاعدادية الثانوية بنات والأورمان الإعدادية الثانوية بنات ونسب الحضور مرتفعة.

وأضاف وكيل المديرية، أنه وجه كلمة للطلاب فى طابور الصباح لطمأنتهم من الأوبئة والأمراض، قائلا: مصر خالية من كورونا ولكن الوقاية خير من العلاج محذرا الطلاب من تناول وجبات من الشارع مع الحفاظ على النظافة الشخصية واستخدام المناديل والمنظفات بشكل مستمر مع تهوية الفصول والأماكن التى يتجمع فيها الطلاب داخل المدارس.