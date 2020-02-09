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فيديو وصور.. محافظ مطروح ونائبه يتابعان انتظام الدراسة مع بداية للفصل الدراسى الثانى

الأحد، 09 فبراير 2020 11:24 ص
فيديو وصور.. محافظ مطروح ونائبه يتابعان انتظام الدراسة مع بداية للفصل الدراسى الثانى محافظ مطورح بطابور الصباح
مطروح – حسن مشالى

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حضر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، صباح اليوم الأحد، ترافقه الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، طابور الصباح، فى اليوم الأول لبدء الفصل الدراسى الثاني، بإحدى مدراس مدينة مرسى مطروح، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، وانتظام حضور الطلاب والمعلمين، بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل مديرية التربية والتعليم، ومدير الإدارة التعليمية بمرسى مطروح.

وشارك محافظ مطروح، طلاب مدرستى حسن الشربتلى الرسمية للغات، ومجمع أبو بكر الصديق بمدينة مرسى مطروح، حضور طابور الصباح، ومتابعة انتظام حضور الطلاب، ووعدهم بتكريم الـ 5 الأوائل بكل صف دراسى على مستوى المحافظة.

ووجه المحافظ، التهنئة للطلاب والمعلمين ببدء الفصل الدراسى الثانى متمنيا لهم التوفيق، مع تحفيزهم على النجاح والتفوق، مع تكريم المتميزين منهم، وتشجيع المعلمين على أداء رسالتهم التعليمية السامية، التى تبنى عليها كافة جهود التنمية والتقدم من أجل بناء الوطن ورفعته.

كما طمأن محافظ مطروح، الأهالى على أن الوضع بالمحافظة آمن، وطالبهم بعدم الانسياق وراء الشائعات، و أنه لا توجد أية أسباب للخوف من انتظام أبنائهم فى الدراسة، مؤكداً على حرص المحافظة التام على أبنائها وإعطاء الأولوية للحفاظ عليهم

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود قاسم وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح، أنه تم مراجعة الاستعدادات، لاستقبال 154 ألف 569 طالب وطالبة، بالمراحل المختلفة مقيدين فى 786 مدرسة داخل 540 مبنى مدرسي، على مستوى المحافظة، لبدء الفصل الدراسى الثاني، مع العمل على تكثيف الإجراءات الوقائية الصحية، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بمطروح، مؤكداً على أنه لا تأجيل لموعد بدء الدراسة، نافيا ما يردده البعض من شائعات حول تأجيل بدء الدراسة.

وأضاف وكيل تعليم مطروح، بأنه تم التنسيق مع مديرى الإدارات ومديرى المدارس، من أجل الاستعداد الجيد ليكون الفصل الدراسى الثانى على مستوى عالى من الانضباط وانتظام العملية التعليمية لمساعدة الطلاب على التفوق، وتحقيق مستويات عالية من تحصيل الطلاب للمناهج التعليمية، وتحقيق نسب نجاح عالية.

محافظ مطروح يحضر طابور الصباح بمدارس المحافظة (1)
محافظ مطروح يحضر طابور الصباح بمدارس المحافظة

 

محافظ مطروح يحضر طابور الصباح بمدارس المحافظة (2)
محافظ مطروح يحضر طابور الصباح بمدارس المحافظة

 

محافظ مطروح يحضر طابور الصباح بمدارس المحافظة (3)
محافظ مطروح يحضر طابور الصباح بمدارس المحافظة 

 

محافظ مطروح يحضر طابور الصباح بمدارس المحافظة (4)
محافظ مطروح يحضر طابور الصباح بمدارس المحافظة

 

محافظ مطروح يحضر طابور الصباح بمدارس المحافظة (5)
محافظ مطروح يحضر طابور الصباح بمدارس المحافظة

 

محافظ مطروح يحضر طابور الصباح بمدارس المحافظة (6)
محافظ مطروح يحضر طابور الصباح بمدارس المحافظة

 


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