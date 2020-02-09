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فيديو وصور .. بالموسيقى التاريخية والجميلات.. الشركات تروج لمنتجاتها فى برلين

الأحد، 09 فبراير 2020 12:24 م
فيديو وصور .. بالموسيقى التاريخية والجميلات.. الشركات تروج لمنتجاتها فى برلين اللجوء للرسم للترويج للمنتجات
رسالة برلين عبد الحليم سالم

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تتسابق الشركات العالمية للترويج لمنتجاتها بأفضل الطرق لجذب الزوار، هذا هو الحال فى فعاليات معرض فروت لوجستيكا الدولى فى برلين، والذى تشارك فيه 3200 شركة عالمية من 136 دولة بينها 89 شركة مصرية.
 
وخلال جولة اليوم السابع فى أروقة المعرض، رصدنا الطرق الأكثر ابتكارًا فى الترويج للمنتجات، لعل من أبرزها، استعانة بعض الشركات الأوربية بشجرة عنب عملاقة داخل المعرض، حيث تبدو الشجرة كاملة بداية من الجذور حتى ثمار العنب.
 
وحرصت دولة ألبانيا على المشاركة فى المعرض بطريقة مبتكرة، بالرغم من صغر الجناح الخاص بها، حيث صنعت عربة خشبية عليها كل منتجات تلك الدولة التى تخطو خطوات سريعة فى الصادرات الزراعية وأمامها فتاتين جميلتين .
 
أما جمهورية التشيك، استعانت بالموسيقى الكلاسيكية، خلال حفل صاخب فى جناحها جذب زوار المعرض، فيما استعانت العديد من الدول بالفتيات الجميلات للترويج للمنتجات علاوة على ظهور الأزياء اليابانية والتراثية لدى بعض الشركات .
 
أيضا ظهرت الأزياء العربية فى جناحى المغرب والأردن، للترويج للمنتجات خاصة التمور والكلمنتينا والخضر من خلال الأزياء التقليدية .
 
كما استعانت شركات إسبانيا، وبعض الدول الأخرى بأسلوب الاستعانة برسامين محترفين للرسم والحفر على الفاكهة في مقدمة أجنحتها، فيما كان القاسم المشترك فى الترويج الفتيات الجميلات بألوان أعلام تلك الدول .
 
 
اكبر شجرة عنب
اكبر شجرة عنب

الترويج للمنتجات بالزي اليابانى
الترويج للمنتجات بالزي اليابانى

التشيك تروج للمنتجات بالموسيقى
التشيك تروج للمنتجات بالموسيقى

اللجوء للرسم للترويج للمنتجات
اللجوء للرسم للترويج للمنتجات

فتاة أوكرانية تضع المنتجات على رأسها
فتاة أوكرانية تضع المنتجات على رأسها

فتاة تروج لجناح البانيا
فتاة تروج لجناح البانيا

ماجى الأسبانية ترسم علي الفاكهة
ماجى الأسبانية ترسم علي الفاكهة

محرر اليوم السابع أمام المعرض
محرر اليوم السابع أمام المعرض

 


فروت لوجستيكا

برلين

الترويج للمنتجات

الصادرات الزراعية

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