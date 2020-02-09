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فيديو.. وزير الطيران: الدولة قامت بملحمة في مواجهة "كورونا" والعالم شهد لنا بالكفاءة

الأحد، 09 فبراير 2020 12:54 م
فيديو.. وزير الطيران: الدولة قامت بملحمة في مواجهة "كورونا" والعالم شهد لنا بالكفاءة محمد منار عنبة وزير الطيران
كتبت : نورا فخرى

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أكد وزير الطيران المدني محمد منار عنبة، أن الدولة قامت بملحمة في مواجهة فيروس كورونا الجديد، حيث شهد العالم لها بالكفاءة، من خلال تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب عمرو صدقي، لمناقشة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها المطارات المصرية من أجل ضمان السلامة الصحية للركاب والعاملين بالمطارات، خاصة في ظل المخاوف الدولية من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف عنبة، أن السلطات المصرية استطاعت استعادة الطلاب المصريين وعائلاتهم من مدينة "ووهان" الصينية بمقاطعة هوبا، بكفاءة كبيرة، كما تمكنت أيضا من استعادة 32 صيادا من اليمن، بعد احتجازهم لأكثر من 3 شهور.

وطمأن محمد عنبة، أعضاء مجلس النواب بخصوص الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تسلل فيروس كورونا إلي داخل البلاد.

في سياق متصل، لفت وزير الطيران إلي أن  هناك تنسيقا و تعاونا بين وزارتي الطيران المدني  و الاثار والسياحة، مشيراً إلي أن  الوزارتين  وجهان لعملة واحدة مضيفاً : " دي بلادنا مش مهم مين اللي يجيب جون، المهم يجي الجون من أجل مصلحة البلد كي تتقدم إلي الأمام".

ونوه محمد عنبه، بأن وزارته تتبع خطة طموحه لتطوير القطاع، مضيفاً : " بدأنا في التنفيذ الفعلي علي أرض الواقع، و من الممكن أن ندخل عليها تعديلات اثناء التنفيذ وفقا للمستجدات ".

 


مجلس النواب

كورونا

الصين

سياحة النواب

عمرو صدقي

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