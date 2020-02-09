فيديو معلوماتى .. تفاصيل الدراسة والامتحان فى 3 ثانوى العام المقبل

كتب ـ محمود طه حسين

ينتظر طلاب الثانى الثانوى دفعة العام الدراسى الجارى، مصيرهم فى الصف الثالث الثانوى العام المقبل 2020،2021، من حيث الدراسة ومنظومة الامتحانات.

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اليوم السابع" يقدم فى التقرير التالى تفاصيل الدراسة والامتحانات العام المقبل

ـ يدرس الطلاب منقسمين إلى شعبتين علمى وأدبى فقط.

ـ لن يكون هناك تشعب فى الشعبة العلمية إلى علوم ورياضة.

ـ الدراسة تعتمد على المحتوى الرقمى على بنك المعرفة وكتاب المدرسة.

ـ لن يطبق على الطلاب نظام التراكمية.

ـ يؤدى الطلاب امتحاناتهم وفق قانون الثانوية القديم حال عدم تغييره.

ـ الامتحان سيكون واحدا فقط فى آخر العام الدراسى.

ـ النهاية الكبرى للدرجات كما هى 410 درجات.

ـ مكتب التنسيق كما هو لن يتغير.

ـ الامتحان يعتمد على الأسئلة المتحررة وفق نظام التقييم الجديد.

ـ أسلوب الأسئلة يقيس الفهم ومن المنهج وليس بالضرورى من الكتاب.

ـ معظم الأسئلة اختيار من متعدد على غرار ما يحدث فى الصفين الأول والثانى.

ـ الأسئلة موحدة على مستوى الجمهورية

ـ الأسئلة قد تكون مختلفة فى ترتيبها مع الطلاب لكن مضمونها واحد.

ـ الامتحان سيعقد إلكترونيا على التابلت.

ـ فى حالة انخفاض المجاميع من الطبيعى النزول بدرجات التنسيق.

ـ إذا تغير قانون الثانوية العامة تحدث بعض التغييرات فى طريقة الامتحانات