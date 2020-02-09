سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 10:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو معلوماتى .. تفاصيل الدراسة والامتحان فى 3 ثانوى العام المقبل

الأحد، 09 فبراير 2020 10:00 ص
فيديو معلوماتى .. تفاصيل الدراسة والامتحان فى 3 ثانوى العام المقبل
كتب ـ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينتظر طلاب الثانى الثانوى دفعة العام الدراسى الجارى، مصيرهم فى الصف الثالث الثانوى العام المقبل 2020،2021، من حيث الدراسة ومنظومة الامتحانات.

"

اليوم السابع" يقدم فى التقرير التالى تفاصيل الدراسة والامتحانات العام المقبل:

ـ يدرس الطلاب منقسمين إلى شعبتين علمى وأدبى فقط.

ـ لن يكون هناك تشعب فى الشعبة العلمية إلى علوم ورياضة.

ـ الدراسة تعتمد على المحتوى الرقمى على بنك المعرفة وكتاب المدرسة.

ـ لن يطبق على الطلاب نظام التراكمية.

ـ يؤدى الطلاب امتحاناتهم وفق قانون الثانوية القديم حال عدم تغييره.

ـ الامتحان سيكون واحدا فقط فى آخر العام الدراسى.

ـ النهاية الكبرى للدرجات كما هى 410 درجات.

ـ مكتب التنسيق كما هو لن يتغير.

ـ الامتحان يعتمد على الأسئلة المتحررة وفق نظام التقييم الجديد.

ـ أسلوب الأسئلة يقيس الفهم ومن المنهج وليس بالضرورى من الكتاب.

ـ معظم الأسئلة اختيار من متعدد على غرار ما يحدث فى الصفين الأول والثانى.

ـ الأسئلة موحدة على مستوى الجمهورية

ـ الأسئلة قد تكون مختلفة فى ترتيبها مع الطلاب لكن مضمونها واحد.

ـ الامتحان سيعقد إلكترونيا على التابلت.

ـ فى حالة انخفاض المجاميع من الطبيعى النزول بدرجات التنسيق.

ـ إذا تغير قانون الثانوية العامة تحدث بعض التغييرات فى طريقة الامتحانات


التربية والتعليم

الثانوية العامة دفعة العام المقبل

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. نائب وزير التعليم: لا إلغاء لمسابقة الـ 120 ألف معلم ولدينا عجز في أعداد المعلمين

السبت، 08 فبراير 2020 10:55 م

اليوم.. 22 مليون طالب ينتظمون فى الدراسة بالفصل الدراسى الثانى

الأحد، 09 فبراير 2020 06:00 ص

وزير التعليم يوجه قيادات الوزارة بمتابعة انطلاق الترم الثانى

السبت، 08 فبراير 2020 09:35 ص

انتظام الدراسة فى محافظات مصر.. توعية الطلاب فى طابور الصباح بخطورة كورونا.. عودة التلاميذ لفصول رياض الأطفال فى محافظة الأقصر.. وانتظام جزئى للمدارس بشمال سيناء..وبدء توزيع التابلت بالمدارس.. صور

السبت، 08 فبراير 2020 11:42 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: سقوط أمطار على أنحاء متفرقة.. وانتهاء حالة عدم الاستقرار بالطقس اليوم

الأرصاد: سقوط أمطار على أنحاء متفرقة.. وانتهاء حالة عدم الاستقرار بالطقس اليوم

زى النهاردة.. إيفونا يتلاعب بدفاع الزمالك والأهلى يفوز بالقمة بهدفين

زى النهاردة.. إيفونا يتلاعب بدفاع الزمالك والأهلى يفوز بالقمة بهدفين

رجعوا التلامذة .. 54 ألف مدرسة تستقبل الطلاب في الترم الثانى

رجعوا التلامذة .. 54 ألف مدرسة تستقبل الطلاب في الترم الثانى

السيسى يلتقى سكرتير الأمم المتحدة..وجوتيريش يشيد بمكانة مصر

السيسى يلتقى سكرتير الأمم المتحدة..وجوتيريش يشيد بمكانة مصر

صور.. حضور كبير للطلاب فى الترم الثانى..والتعليم تؤكد انتظام الدراسة

صور.. حضور كبير للطلاب فى الترم الثانى..والتعليم تؤكد انتظام الدراسة

إنتر ضد ميلان.. الروسونيرى يتحدى كتيبة كونتى فى ديربى المليار يورو

إنتر ضد ميلان.. الروسونيرى يتحدى كتيبة كونتى فى ديربى المليار يورو

4 زيجات ملكية في شهر مايو.. أبرزها هارى وميجان وجابرييلا وندسور وتوم كينجستون

4 زيجات ملكية في شهر مايو.. أبرزها هارى وميجان وجابرييلا وندسور وتوم كينجستون

قوى البرلمان: دعم الدولة للمصانع المتعثرة ينهض بالصناعة وينقذ آلاف العمال

قوى البرلمان: دعم الدولة للمصانع المتعثرة ينهض بالصناعة وينقذ آلاف العمال

ننشر نص مشروع تعديل قانون مكافحة الإرهاب المقدم من الحكومة

ننشر نص مشروع تعديل قانون مكافحة الإرهاب المقدم من الحكومة

فتح باب الترشح اليوم لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالصحف القومية

فتح باب الترشح اليوم لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالصحف القومية

كل ما تريد معرفته عن الربط الكهربائى بين مصر والسعودية فى 9 معلومات

كل ما تريد معرفته عن الربط الكهربائى بين مصر والسعودية فى 9 معلومات

أول دليل على وجود نمط محدد لموجات الراديو الغامضة على الأرض

أول دليل على وجود نمط محدد لموجات الراديو الغامضة على الأرض

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة