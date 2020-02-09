سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 11:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. طالبة بمدرسة بالقاهرة تقرأ على زملائها طرق الوقاية من الفيروسات

الأحد، 09 فبراير 2020 10:57 ص
فيديو.. طالبة بمدرسة بالقاهرة تقرأ على زملائها طرق الوقاية من الفيروسات الطالبة
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خصصت المدارس مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى، جزء من مراسم طابور الصباح، للحديث عن طرق الوقاية من الأمراض خصوصا مع انتشار فيروس كورونا عالميا، حيث قرأت إحدى طالبات مدرسة فاطمة عنان بالقاهرة طرق الوقاية من الأمراض على زملائها فى طابور الصباح، قائلة: إن الوقاية خير من العلاح ويجب أن نعمل بهذه المقولة لعدم التعرض للأمراض.

وتابعت الطالبة: أن منظمة الصحة العالمية حددت بعض الإجراءات للوقية من الإنفلونزا منها غسل اليدين بالماء والصابون وعند السعال والعطس يجب استخدام المناديل وتجنب الاتصال المباشر مع أى شخص تظهر عليه أعراض البرد، حيث اختتمت الطالبة كلمتها بالدعاء لمصر بأن يحفظها الله من كل سوء وشر.

وكان محمود الفولى، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة، أكد أن نسبة الحضور بين الطلاب فى أول يوم دراسى وصلت إلى 100%، موضحا أنه زار وحضر طابور الصباح فى 3 مدارس بإدارة العجوزة التعليمية على رأسها مدرسة النصر الابتدائية والعجوزة الاعدادية الثانوية بنات والأورمان الإعدادية الثانوية بنات ونسب الحضور مرتفعة.

وأضاف وكيل المديرية، أنه وجه كلمة للطلاب فى طابور الصباح لطمأنتهم من الأوبئة والأمراض قائلا: مصر خالية من كورونا ولكن الوقاية خير من العلاج محذرا الطلاب من تناول وجبات من الشارع مع الحفاظ على النظافة الشخصية واستخدام المناديل والمنظفات بشكل مستمر مع تهوية الفصول والأماكن التى يتجمع فيها الطلاب داخل المدارس.

وأكد الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، على ضرورة التأكيد على وصول الكتب لكل المدارس، والتأكد من انتظام الجدول الدراسى، وسد العجز فى المعلمين، وتدريب المعلمين وفق لشروط محددة لضمان جودة التدريب، موجهًا بضرورة الالتزام بما ورد من تعليمات بالكتاب الدورى رقم (9) بتاريخ 19/9/2019 الصادر عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية.

وطالب نائب الوزير بعدم قبول طلبات الالتحاق بالمدارس الخاصة قبل الميعاد المحدد من 1/6 إلى 30/6، ومن يخالف تلك التعليمات يتعرض للمساءلة القانونية، كما وجه بعدم السماح بالتدريب إلا بموافقة اللجنة العليا، ويتم التعامل مباشرة من إدارة التدريب بالتعاون مع منسقى النظام الجديد للتعليم مع مديرى التدريب.


التربية والتعليم

الترم الثانى

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. محافظ أسيوط يكرم وكيل التربية والتعليم لتميزه فى عمله

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:59 م

لأول مرة.. 28 موجها بالتربية والتعليم و80 طالب يشاركون فى حملة ترشيد استهلاك المياه

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:09 م

نائب وزير التربية والتعليم ينفى تأجيل الدراسة

الإثنين، 03 فبراير 2020 06:57 م

"اقتراحات البرلمان" تقتحم ملفات الصرف وتثبيت موظفى التربية والتعليم.. الكهرباء: ندرس العدادات الذكية بخدمة ناطقة للتيسير على ذوى الإعاقة.. والثروة السمكية: الاستزراع 80%من الإنتاج وبدونه البلطى يبقى بـ 100جنيه

الأربعاء، 29 يناير 2020 06:32 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

شاهد فى دقيقة.. كشف حساب مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل الصدام رقم 106

شاهد فى دقيقة.. كشف حساب مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل الصدام رقم 106

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال وعودة المدارس.. فيديو

كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال وعودة المدارس.. فيديو

97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة البلطجة داخل المدارس والجامعات

97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة البلطجة داخل المدارس والجامعات

الأرصاد: سقوط أمطار على أنحاء متفرقة.. وانتهاء حالة عدم الاستقرار بالطقس اليوم

الأرصاد: سقوط أمطار على أنحاء متفرقة.. وانتهاء حالة عدم الاستقرار بالطقس اليوم

زى النهاردة.. إيفونا يتلاعب بدفاع الزمالك والأهلى يفوز بالقمة بهدفين

زى النهاردة.. إيفونا يتلاعب بدفاع الزمالك والأهلى يفوز بالقمة بهدفين

رجعوا التلامذة .. 54 ألف مدرسة تستقبل الطلاب في الترم الثانى

رجعوا التلامذة .. 54 ألف مدرسة تستقبل الطلاب في الترم الثانى

السيسى يلتقى سكرتير الأمم المتحدة..وجوتيريش يشيد بمكانة مصر

السيسى يلتقى سكرتير الأمم المتحدة..وجوتيريش يشيد بمكانة مصر

صور.. حضور كبير للطلاب فى الترم الثانى..والتعليم تؤكد انتظام الدراسة

صور.. حضور كبير للطلاب فى الترم الثانى..والتعليم تؤكد انتظام الدراسة

إنتر ضد ميلان.. الروسونيرى يتحدى كتيبة كونتى فى ديربى المليار يورو

إنتر ضد ميلان.. الروسونيرى يتحدى كتيبة كونتى فى ديربى المليار يورو

4 زيجات ملكية في شهر مايو.. أبرزها هارى وميجان وجابرييلا وندسور وتوم كينجستون

4 زيجات ملكية في شهر مايو.. أبرزها هارى وميجان وجابرييلا وندسور وتوم كينجستون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة